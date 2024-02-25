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Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции
Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции - 25.02.2024, ПРАЙМ
Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции
Российская анимация долгое время находилась в сложном положении, но за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T06:18+0300
2024-02-25T06:46+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Российская анимация долгое время находилась в&nbsp;сложном положении, но&nbsp;за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) Ирина Мастусова.&nbsp;"Наша анимация именно как&nbsp;индустрия еще очень молода&nbsp;&mdash; ей нет еще и&nbsp;20 лет. Как это, спросите вы, ведь мультфильмы были и&nbsp;раньше? Да, были, но&nbsp;долгие годы у&nbsp;нас по&nbsp;сути выпускалась только авторская анимация на&nbsp;полном государственном обеспечении",&nbsp;&mdash; сказала она.По ее словам, это привело к&nbsp;тому, что с&nbsp;конца 1980-х, в&nbsp;сложные для&nbsp;экономики времена, отрасль стагнировала. "И пребывала в&nbsp;сложном положении до&nbsp;начала 21 века, когда начала постепенно переформатироваться в&nbsp;индустрию",&nbsp;&mdash; добавила собеседница агентства.Однако "мы сделали колоссальный рывок", заметила она."За 10 лет, с&nbsp;2011 по&nbsp;2021 год, количество анимационных студий в&nbsp;стране выросло втрое, а&nbsp;объем рынка&nbsp;&mdash; в&nbsp;5 раз. По данным исследования "Газпром-Медиа", в&nbsp;2022 году он составлял 18,1 миллиарда рублей, а&nbsp;к 2030 году вырастет до&nbsp;38,8 миллиарда рублей",&nbsp;&mdash; подчеркнула Мастусова.Она также отметила, что прошлый год оказался рекордным по&nbsp;количеству российских полнометражных анимационных премьер в&nbsp;кинопрокате&nbsp;&mdash; 13 релизов, и&nbsp;доля отечественной анимации впервые превысила половину, составив 53%.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 февраля в&nbsp;10.00 мск.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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медиа, бизнес, новости, кино, анимация
Медиа, Бизнес, Новости, кино, анимация
06:18 25.02.2024 (обновлено: 06:46 25.02.2024)
 
Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции

ААК: российская анимация совершила за десять лет колоссальный рывок

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРоссийская государственная анимационная студия "Союзмультфильм"
Российская государственная анимационная студия Союзмультфильм - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская анимация долгое время находилась в сложном положении, но за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) Ирина Мастусова. 
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5 февраля, 21:35
"Наша анимация именно как индустрия еще очень молода — ей нет еще и 20 лет. Как это, спросите вы, ведь мультфильмы были и раньше? Да, были, но долгие годы у нас по сути выпускалась только авторская анимация на полном государственном обеспечении", — сказала она.
По ее словам, это привело к тому, что с конца 1980-х, в сложные для экономики времена, отрасль стагнировала. "И пребывала в сложном положении до начала 21 века, когда начала постепенно переформатироваться в индустрию", — добавила собеседница агентства.
Однако "мы сделали колоссальный рывок", заметила она.
"За 10 лет, с 2011 по 2021 год, количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка — в 5 раз. По данным исследования "Газпром-Медиа", в 2022 году он составлял 18,1 миллиарда рублей, а к 2030 году вырастет до 38,8 миллиарда рублей", — подчеркнула Мастусова.
Она также отметила, что прошлый год оказался рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер в кинопрокате — 13 релизов, и доля отечественной анимации впервые превысила половину, составив 53%.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 февраля в 10.00 мск.
 
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