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Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции

Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции - 25.02.2024, ПРАЙМ

Российские аниматоры заявили о колоссальном рывке в производстве продукции

Российская анимация долгое время находилась в сложном положении, но за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T06:18+0300

2024-02-25T06:18+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российская анимация долгое время находилась в сложном положении, но за последние десять лет она совершила колоссальный рывок, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) Ирина Мастусова. "Наша анимация именно как индустрия еще очень молода — ей нет еще и 20 лет. Как это, спросите вы, ведь мультфильмы были и раньше? Да, были, но долгие годы у нас по сути выпускалась только авторская анимация на полном государственном обеспечении", — сказала она.По ее словам, это привело к тому, что с конца 1980-х, в сложные для экономики времена, отрасль стагнировала. "И пребывала в сложном положении до начала 21 века, когда начала постепенно переформатироваться в индустрию", — добавила собеседница агентства.Однако "мы сделали колоссальный рывок", заметила она."За 10 лет, с 2011 по 2021 год, количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка — в 5 раз. По данным исследования "Газпром-Медиа", в 2022 году он составлял 18,1 миллиарда рублей, а к 2030 году вырастет до 38,8 миллиарда рублей", — подчеркнула Мастусова.Она также отметила, что прошлый год оказался рекордным по количеству российских полнометражных анимационных премьер в кинопрокате — 13 релизов, и доля отечественной анимации впервые превысила половину, составив 53%.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 февраля в 10.00 мск.

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