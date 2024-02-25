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Жители Харькова начали массово распродавать жилье - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Жители Харькова начали массово распродавать жилье
Жители Харькова начали массово распродавать жилье - 25.02.2024, ПРАЙМ
Жители Харькова начали массово распродавать жилье
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua". | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T06:22+0300
2024-02-25T06:22+0300
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спецоперация россии на украине
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сво
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. В Харькове рухнули цены на&nbsp;квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua".&nbsp;Как отмечают риэлторы, только с&nbsp;лета прошлого года ценник упал минимум на&nbsp;20 процентов, а&nbsp;по сравнению с&nbsp;уровнем до&nbsp;начала СВО цены снизились наполовину и&nbsp;даже больше.По их словам, такого глубокого кризиса на&nbsp;харьковском рынке недвижимости еще никогда не&nbsp;было, а&nbsp;цены "пробивают дно".При этом предложение выставленных на&nbsp;продажу квартир с&nbsp;каждым днем увеличивается. Многие хотят срочно продать жилье в&nbsp;Харькове, особенно если сами выехали в&nbsp;другие регионы Украины или&nbsp;за границу. Поэтому риелторы не&nbsp;исключают, что цены и&nbsp;дальше будут снижаться.Как отмечается, украинский рынок недвижимости в&nbsp;последнее время все больше поляризуется. Если в&nbsp;Киеве, Львове и&nbsp;Ужгороде цены на&nbsp;квартиры немного подросли, то в&nbsp;Харькове, наоборот, еще больше просели.
/20240222/843145721.html
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40
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5
4.7
96
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бизнес, новости, недвижимость, спецоперация россии на украине, украина, сво
Бизнес, Новости, Недвижимость, Спецоперация России на Украине, УКРАИНА, СВО
06:22 25.02.2024
 
Жители Харькова начали массово распродавать жилье

"Страна.ua": жители Харькова массово распродают жилье, цены рухнули

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua"
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
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Как отмечают риэлторы, только с лета прошлого года ценник упал минимум на 20 процентов, а по сравнению с уровнем до начала СВО цены снизились наполовину и даже больше.
По их словам, такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было, а цены "пробивают дно".
При этом предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается. Многие хотят срочно продать жилье в Харькове, особенно если сами выехали в другие регионы Украины или за границу. Поэтому риелторы не исключают, что цены и дальше будут снижаться.
Как отмечается, украинский рынок недвижимости в последнее время все больше поляризуется. Если в Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры немного подросли, то в Харькове, наоборот, еще больше просели.
 
БизнесНовостиНедвижимостьСпецоперация России на УкраинеУКРАИНАСВО
 
 
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