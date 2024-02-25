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Жители Харькова начали массово распродавать жилье
Жители Харькова начали массово распродавать жилье - 25.02.2024, ПРАЙМ
Жители Харькова начали массово распродавать жилье
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua". | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T06:22+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua". Как отмечают риэлторы, только с лета прошлого года ценник упал минимум на 20 процентов, а по сравнению с уровнем до начала СВО цены снизились наполовину и даже больше.По их словам, такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было, а цены "пробивают дно".При этом предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается. Многие хотят срочно продать жилье в Харькове, особенно если сами выехали в другие регионы Украины или за границу. Поэтому риелторы не исключают, что цены и дальше будут снижаться.Как отмечается, украинский рынок недвижимости в последнее время все больше поляризуется. Если в Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры немного подросли, то в Харькове, наоборот, еще больше просели.
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Жители Харькова начали массово распродавать жилье
"Страна.ua": жители Харькова массово распродают жилье, цены рухнули
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители массово распродают жилье, сообщает "Страна.ua"
.
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Как отмечают риэлторы, только с лета прошлого года ценник упал минимум на 20 процентов, а по сравнению с уровнем до начала СВО цены снизились наполовину и даже больше.
По их словам, такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было, а цены "пробивают дно".
При этом предложение выставленных на продажу квартир с каждым днем увеличивается. Многие хотят срочно продать жилье в Харькове, особенно если сами выехали в другие регионы Украины или за границу. Поэтому риелторы не исключают, что цены и дальше будут снижаться.
Как отмечается, украинский рынок недвижимости в последнее время все больше поляризуется. Если в Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры немного подросли, то в Харькове, наоборот, еще больше просели.