Евросоюз нашел замену русской водке

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении России: в прошлом году они активнее всего наращивали импорт водки в регион и втроем увеличили свои поставки в стоимостном выражении ровно на столько, сколько Европа недополучила из России из-за введения запрета, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. Так, Штаты по итогам года нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков: с более скромными объемами в 2022 году Америка находилась на втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной, чьи поставки двумя годами ранее составляли 15,3 миллиона евро.На втором месте по наращиванию поставок в абсолютном выражении оказалась Черногория, за год увеличившая свои объемы на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.Украина по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в 19 миллионов евро. По сравнению с предшествующим годом рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро — это третье место в рейтинге "активности".Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Туманный Альбион нарастил поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.А вот поставки водки из России рухнули в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт водки из нашей страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС, несмотря на запрет, в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении России: в прошлом году они активнее всего наращивали... | 25.02.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении России: в прошлом году они активнее всего наращивали импорт водки в регион и втроем увеличили свои поставки в стоимостном выражении ровно на столько, сколько Европа недополучила из России из-за введения запрета, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных.

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Так, Штаты по итогам года нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков: с более скромными объемами в 2022 году Америка находилась на втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной, чьи поставки двумя годами ранее составляли 15,3 миллиона евро.

На втором месте по наращиванию поставок в абсолютном выражении оказалась Черногория, за год увеличившая свои объемы на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.

Украина по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в 19 миллионов евро. По сравнению с предшествующим годом рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро — это третье место в рейтинге "активности".

Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Туманный Альбион нарастил поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.