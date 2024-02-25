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Евросоюз нашел замену русской водке - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз нашел замену русской водке
Евросоюз нашел замену русской водке - 25.02.2024, ПРАЙМ
Евросоюз нашел замену русской водке
США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении России: в прошлом году они активнее всего наращивали... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T08:21+0300
2024-02-25T14:10+0300
общество
потребрынок
бизнес
новости
россия
алкоголь
ес
/img/sharing/article/843158123.jpg?8273007131708859425
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. США, Черногория и&nbsp;Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в&nbsp;отношении России: в&nbsp;прошлом году они активнее всего наращивали импорт водки в&nbsp;регион и&nbsp;втроем увеличили свои поставки в&nbsp;стоимостном выражении ровно на&nbsp;столько, сколько Европа недополучила из&nbsp;России из-за введения запрета, подсчитало РИА Новости на&nbsp;основе открытых статистических данных.&nbsp;Так, Штаты по&nbsp;итогам года нарастили поставки более чем вдвое, или&nbsp;на 20,8 миллиона евро&nbsp;&mdash; до&nbsp;37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на&nbsp;первое место в&nbsp;рейтинге крупнейших поставщиков: с&nbsp;более скромными объемами в&nbsp;2022 году Америка находилась на&nbsp;втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на&nbsp;36,7 миллиона евро, и&nbsp;Украиной, чьи поставки двумя годами ранее составляли 15,3 миллиона евро.На втором месте по&nbsp;наращиванию поставок в&nbsp;абсолютном выражении оказалась Черногория, за&nbsp;год увеличившая свои объемы на&nbsp;13,4 миллиона евро с&nbsp;6,6 тысячи евро (сразу в&nbsp;2017 раз). Такая динамика подняла страну на&nbsp;четвертое место в&nbsp;рейтинге крупнейших поставщиков.Украина по&nbsp;итогам прошлого года заняла вторую строчку в&nbsp;списке крупных импортеров с&nbsp;объемом поставок более чем в&nbsp;19 миллионов евро. По сравнению с&nbsp;предшествующим годом рост составил 24,5%, или&nbsp;3,8 миллиона евро&nbsp;&mdash; это третье место в&nbsp;рейтинге "активности".Также в&nbsp;списке крупнейших импортеров по&nbsp;итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и&nbsp;Белоруссия (пятое место). Туманный Альбион нарастил поставки всего на&nbsp;7%, до&nbsp;14,2 миллиона евро, а&nbsp;российский сосед&nbsp;&mdash; на&nbsp;15%, до&nbsp;6,8 миллиона евро.А вот поставки водки из&nbsp;России рухнули в&nbsp;59 раз, до&nbsp;617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на&nbsp;импорт водки из&nbsp;нашей страны, установленный в&nbsp;рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в&nbsp;ЕС, несмотря на&nbsp;запрет, в&nbsp;2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и&nbsp;Голландия (по 60 тысяч евро).
/20240111/842767966.html
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, алкоголь, ес
Общество , Потребрынок, Бизнес, Новости, РОССИЯ, алкоголь, ЕС
08:21 25.02.2024 (обновлено: 14:10 25.02.2024)
 
Евросоюз нашел замену русской водке

РИА Новости: ЕС перешел на алкоголь из США, Черногории и Украины

© РИА Новости . Алксей НикольскийПродажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы
Продажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Алксей Никольский
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США, Черногория и Украина стали главными выгодоприобретателями "водочного эмбарго" Евросоюза в отношении России: в прошлом году они активнее всего наращивали импорт водки в регион и втроем увеличили свои поставки в стоимостном выражении ровно на столько, сколько Европа недополучила из России из-за введения запрета, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. 
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Campari Group начнет продавать в России новый алкоголь, пишут СМИ
11 января, 09:58
Так, Штаты по итогам года нарастили поставки более чем вдвое, или на 20,8 миллиона евро — до 37,7 миллиона евро. Это моментально вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков: с более скромными объемами в 2022 году Америка находилась на втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на 36,7 миллиона евро, и Украиной, чьи поставки двумя годами ранее составляли 15,3 миллиона евро.
На втором месте по наращиванию поставок в абсолютном выражении оказалась Черногория, за год увеличившая свои объемы на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи евро (сразу в 2017 раз). Такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.
Украина по итогам прошлого года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в 19 миллионов евро. По сравнению с предшествующим годом рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро — это третье место в рейтинге "активности".
Также в списке крупнейших импортеров по итогам прошлого года оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Туманный Альбион нарастил поставки всего на 7%, до 14,2 миллиона евро, а российский сосед — на 15%, до 6,8 миллиона евро.
А вот поставки водки из России рухнули в 59 раз, до 617,3 тысячи евро. Этому падению способствовал запрет на импорт водки из нашей страны, установленный в рамках шестого санкционного пакета. Крупнейшими покупателями российского горячительного напитка в ЕС, несмотря на запрет, в 2023 году стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).
 
ОбществоПотребрынокБизнесНовостиРОССИЯалкогольЕС
 
 
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