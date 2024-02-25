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G7 предостерегли о последствиях усиления санкций на алмазы из России - 25.02.2024, ПРАЙМ
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G7 предостерегли о последствиях усиления санкций на алмазы из России
G7 предостерегли о последствиях усиления санкций на алмазы из России - 25.02.2024, ПРАЙМ
G7 предостерегли о последствиях усиления санкций на алмазы из России
С марта 2024 года страны "Большой семерки" намерены ужесточить санкции против российских алмазов, однако это может повлечь крайне негативные последствия для... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T09:35+0300
2024-02-25T14:10+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. С марта 2024 года страны "Большой семерки" намерены ужесточить санкции против российских алмазов, однако это может повлечь крайне негативные последствия для&nbsp;крупнейших западных игроков отрасли, сообщает обозреватель РИА Новости.&nbsp;Согласно статье, до&nbsp;введение рестрикций Россия занимала порядка 35% мирового рынка алмазов. После введения требований проверки происхождения камней и&nbsp;контроля за&nbsp;их ввозом из&nbsp;России ЕС и&nbsp;США понесут существенные убытки, а&nbsp;цены на&nbsp;алмазы взлетят."В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как&nbsp;дорогостоящая ювелирная продукция в&nbsp;основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с&nbsp;бриллиантами продается в&nbsp;США, а&nbsp;в ЕС практически все попадает через&nbsp;Антверпен",&nbsp;&mdash; рассказал доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Представляющие алмазную отрасль мировые компании, как, например, Rapaport и&nbsp;De Beers, негативно отнеслись к&nbsp;ужесточению санкций и&nbsp;потребовали изменить разработанный G7 "Алмазный протокол". По словам главы De Beers, санкции должны быть эффективными, но "без чудовищных побочных эффектов".По словам обозревателя, опасения крупнейших алмазных игроков понятны, так как&nbsp;с уходом с&nbsp;рынка российских драгоценных камней цены увеличатся на&nbsp;100% и&nbsp;более. В этой связи российские эксперты отмечают, что Россия "слишком весомый игрок глобального рынка, чтобы остаться внакладе".Санкции на&nbsp;ввоз алмазов из&nbsp;России в&nbsp;страны ЕС и&nbsp;G7 вступили в&nbsp;силу 1 января. С 1 марта государства блока начнут постепенно запрещать ввоз российских камней, обработанных в&nbsp;третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к&nbsp;сентябрю планируется создать механизм отслеживания и&nbsp;сертификации алмазов, а&nbsp;основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и&nbsp;обработки&nbsp;&mdash; город Антверпен. При этом, по&nbsp;задумке королевства, заменить российские камни на&nbsp;западном рынке вполне по&nbsp;силам африканским.
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4.7
96
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, g7, российские алмазы
Рынки, Товарно-сырьевые рынки, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, G7, российские алмазы
09:35 25.02.2024 (обновлено: 14:10 25.02.2024)
 
G7 предостерегли о последствиях усиления санкций на алмазы из России

РИА Новости: "Большая семерка" расширяет санкции против российских алмазов

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. С марта 2024 года страны "Большой семерки" намерены ужесточить санкции против российских алмазов, однако это может повлечь крайне негативные последствия для крупнейших западных игроков отрасли, сообщает обозреватель РИА Новости. 
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2024
Эксперт предположил, как пойдут алмазы из России в США после запрета
9 февраля, 00:26
Согласно статье, до введение рестрикций Россия занимала порядка 35% мирового рынка алмазов. После введения требований проверки происхождения камней и контроля за их ввозом из России ЕС и США понесут существенные убытки, а цены на алмазы взлетят.
"В первую очередь пострадают страны золотого миллиарда, так как дорогостоящая ювелирная продукция в основном реализуется компаниями, зарегистрированными там. Более половины изделий с бриллиантами продается в США, а в ЕС практически все попадает через Антверпен", — рассказал доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
Представляющие алмазную отрасль мировые компании, как, например, Rapaport и De Beers, негативно отнеслись к ужесточению санкций и потребовали изменить разработанный G7 "Алмазный протокол". По словам главы De Beers, санкции должны быть эффективными, но "без чудовищных побочных эффектов".
По словам обозревателя, опасения крупнейших алмазных игроков понятны, так как с уходом с рынка российских драгоценных камней цены увеличатся на 100% и более. В этой связи российские эксперты отмечают, что Россия "слишком весомый игрок глобального рынка, чтобы остаться внакладе".
Санкции на ввоз алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января. С 1 марта государства блока начнут постепенно запрещать ввоз российских камней, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен. При этом, по задумке королевства, заменить российские камни на западном рынке вполне по силам африканским.
 
РынкиТоварно-сырьевые рынкиЭкономикаМировая экономикаНовостиРОССИЯG7российские алмазы
 
 
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