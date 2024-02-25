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Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов
Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов - 25.02.2024, ПРАЙМ
Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов
Президент США Джо Байден в ходе прошедшего виртуального саммита G7 снова затронул вопрос предоставления Киеву заблокированных в ЕС российских активов, страны... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T09:47+0300
2024-02-25T09:47+0300
2024-02-25T10:11+0300
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РИМ, 25 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе прошедшего виртуального саммита G7 снова затронул вопрос предоставления Киеву заблокированных в ЕС российских активов, страны европейского блока питают сомнения по этому поводу, сообщила газета Corriere della Sera."Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны", — пишет издание.В статье также отмечается, что доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро в год. Американское "давление" по поводу использования активов поддержала Британия, но, тем не менее, по результатам саммита было принято решение "нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага.Ранее сообщалось, что, согласно финальному коммюнике саммита, Россия не сможет получить доступ к своим активам, пока она не выплатит Киеву "компенсацию". По словам лидеров "Большой семерки",они приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.
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финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, замороженные активы
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, США, замороженные активы
Байден на саммите G7 поднял тему использования российских активов
Байден на саммите G7 поднял тему использования активов РФ на нужды Украины
РИМ, 25 фев — ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден в ходе прошедшего виртуального саммита G7 снова затронул вопрос предоставления Киеву заблокированных в ЕС российских активов, страны европейского блока питают сомнения по этому поводу, сообщила газета Corriere della Sera
.
Лидеры стран G7 раскрыли дальнейшие меры против России
"Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и ЕЦБ по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны", — пишет издание.
В статье также отмечается, что доходы от размещения российских активов превышают 10 миллиардов евро в год. Американское "давление" по поводу использования активов поддержала Британия, но, тем не менее, по результатам саммита было принято решение "нарастить усилия по изучению технических аспектов" подобного шага.
Ранее сообщалось, что, согласно финальному коммюнике саммита, Россия не сможет получить доступ к своим активам, пока она не выплатит Киеву "компенсацию". По словам лидеров "Большой семерки",они приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.