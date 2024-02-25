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"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы - 25.02.2024, ПРАЙМ
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T09:49+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для Sunday Times. По его словам, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи."Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике", — призвал глава правительства."И мы должны быть смелее, забирая сотни миллиардов замороженных российских активов", — добавил он.Сунак также призвал США продолжать поддерживать Украину на фоне проблем из-за позиции республиканцев с выделением Киеву многомиллиардного пакета помощи.С февраля 2022 года в странах Запада оказалось заблокированы суверенные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации их зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов с целью финансирования восстановления Украины.В пятницу издание Politico со ссылкой источники сообщило, что лидеры G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию этих активов для Украины, так как в ЕС пока не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из дипломатов блока, этот вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.
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экономика, новости, великобритания, россия, ес, g7, замороженные российские активы
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"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Сунак призвал Запад смелее подходить к конфискации российских активов
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для Sunday Times
.
Лидеры стран G7 рассказали о судьбе российских активов
По его словам, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи.
"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике", — призвал глава правительства.
"И мы должны быть смелее, забирая сотни миллиардов замороженных российских активов", — добавил он.
Сунак также призвал США продолжать поддерживать Украину на фоне проблем из-за позиции республиканцев с выделением Киеву многомиллиардного пакета помощи.
С февраля 2022 года в странах Запада оказалось заблокированы суверенные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации их зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов с целью финансирования восстановления Украины.
В пятницу издание Politico со ссылкой источники сообщило, что лидеры G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию этих активов для Украины, так как в ЕС пока не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из дипломатов блока, этот вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.