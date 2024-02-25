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"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы - 25.02.2024, ПРАЙМ
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"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы - 25.02.2024, ПРАЙМ
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T09:49+0300
2024-02-25T09:49+0300
экономика
новости
великобритания
россия
ес
g7
замороженные российские активы
/img/sharing/article/843158386.jpg?8412396061708843773
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Страны Запада должны смелее подходить к&nbsp;конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в&nbsp;2022 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в&nbsp;статье для Sunday Times.&nbsp;По его словам, Украина по-прежнему нуждается в&nbsp;большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и&nbsp;боеприпасах, а&nbsp;также в&nbsp;другой помощи."Мы должны быть смелее, нанося удары по&nbsp;российской военной экономике",&nbsp;&mdash; призвал глава правительства."И мы должны быть смелее, забирая сотни миллиардов замороженных российских активов",&nbsp;&mdash; добавил он.Сунак также призвал США продолжать поддерживать Украину на&nbsp;фоне проблем из-за позиции республиканцев с&nbsp;выделением Киеву многомиллиардного пакета помощи.С февраля 2022 года в&nbsp;странах Запада оказалось заблокированы суверенные активы России на&nbsp;сумму около&nbsp;300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о&nbsp;конфискации их зарубежными странами на&nbsp;различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по&nbsp;использованию замороженных активов с&nbsp;целью финансирования восстановления Украины.В пятницу издание Politico со&nbsp;ссылкой источники сообщило, что лидеры G7 пока не&nbsp;планируют объявлять о&nbsp;мерах по&nbsp;использованию этих активов для&nbsp;Украины, так как&nbsp;в ЕС пока не&nbsp;до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из&nbsp;дипломатов блока, этот вопрос сложен, а&nbsp;его рассмотрение находится на "предварительной стадии.
/20240224/843157475.html
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192
40
192
40
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96
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экономика, новости, великобритания, россия, ес, g7, замороженные российские активы
Экономика, Новости, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, G7, замороженные российские активы
09:49 25.02.2024
 
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы

Сунак призвал Запад смелее подходить к конфискации российских активов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для Sunday Times
G7 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
Лидеры стран G7 рассказали о судьбе российских активов
24 февраля, 21:13
По его словам, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи.
"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике", — призвал глава правительства.
"И мы должны быть смелее, забирая сотни миллиардов замороженных российских активов", — добавил он.
Сунак также призвал США продолжать поддерживать Украину на фоне проблем из-за позиции республиканцев с выделением Киеву многомиллиардного пакета помощи.
С февраля 2022 года в странах Запада оказалось заблокированы суверенные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации их зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов с целью финансирования восстановления Украины.
В пятницу издание Politico со ссылкой источники сообщило, что лидеры G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию этих активов для Украины, так как в ЕС пока не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из дипломатов блока, этот вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.
 
ЭкономикаНовостиВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯЕСG7замороженные российские активы
 
 
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