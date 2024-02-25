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Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена - 25.02.2024, ПРАЙМ
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
Слова президента России Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден более выгоден России, неудивительны, заявил кандидат в президенты США | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T10:00+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден более выгоден России, неудивительны, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC), согласившись с мнением главы Кремля. "На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен. <…> Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — подчеркнул Трамп.По словам кандидата, подобные высказывания неудивительны, так как Байден из-за своей предсказуемости действительно более предпочтительный глава госудаоства.Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в очередной раз хамски высказался в отношении российского лидера. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%. Единственная соперница Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли набрала 39,7%.
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общество , новости, в мире, россия, сша, президентские выборы в сша
Общество , Новости, В мире, РОССИЯ, США, президентские выборы в США
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден более выгоден России, неудивительны, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC), согласившись с мнением главы Кремля.
Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине
"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен. <…> Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — подчеркнул Трамп.
По словам кандидата, подобные высказывания неудивительны, так как Байден из-за своей предсказуемости действительно более предпочтительный глава госудаоства.
Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в очередной раз хамски высказался в отношении российского лидера. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%. Единственная соперница Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли набрала 39,7%.