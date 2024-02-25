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Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T11:05+0300
2024-02-25T11:05+0300
2024-02-25T11:05+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News. "Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он.Министр напомнил, что Киев по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и усиления систем ПВО.Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Кулеба назвал утерянные территории не имеющими стратегического значения