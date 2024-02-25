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Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T11:05+0300
2024-02-25T11:05+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Утерянные Украиной позиции на&nbsp;земле не&nbsp;имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в&nbsp;интервью ABC News.&nbsp;"Мы действительно потеряли территории, но&nbsp;они не&nbsp;имеют стратегического значения для&nbsp;общей стабильности на&nbsp;линии фронта",&nbsp;&mdash; сказал он.Министр напомнил, что Киев по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и&nbsp;усиления систем ПВО.Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил Владимиру Путину о&nbsp;полном взятии Авдеевки под&nbsp;контроль. Президент поздравил российских военных с&nbsp;этим успехом и&nbsp;важной победой.
/20240221/843130778.html
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40
192
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впк, экономика, новости, спецоперация россии на украине, украина, всу, сво
ВПК, Экономика, Новости, Спецоперация России на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
11:05 25.02.2024
 
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ

Кулеба назвал утерянные территории не имеющими стратегического значения

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид освобожденной Авдеевки
Вид освобожденной Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News
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"Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он.
Министр напомнил, что Киев по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и усиления систем ПВО.
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
 
ВПКЭкономикаНовостиСпецоперация России на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
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