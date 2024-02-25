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"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина - 25.02.2024, ПРАЙМ
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"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина - 25.02.2024, ПРАЙМ
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:19+0300
2024-02-25T14:10+0300
экономика
новости
украина
россия
сша
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Нет никаких сомнений в&nbsp;том, что решение о&nbsp;том, как&nbsp;долго продолжать военную операцию на&nbsp;Украине, остается только за&nbsp;президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso Чарльз Мейнс.&nbsp;Как отмечается в&nbsp;публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и&nbsp;экономически процветать, несмотря на&nbsp;продолжающееся ужесточение санкций.Тот факт, что президент совершил полет на&nbsp;стратегическом бомбардировщике и&nbsp;проехался в&nbsp;кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и&nbsp;авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.По его словам, глава государства "источает уверенность в&nbsp;военной и&nbsp;экономической устойчивости России, в&nbsp;то время как&nbsp;Украина все чаще испытывает трудности на&nbsp;поле боя".Автор рассказывает также о&nbsp;выставке "Россия" на&nbsp;территории ВДНХ в&nbsp;Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в&nbsp;том числе из&nbsp;новых регионов, которые высказываются в&nbsp;поддержку курса российских властей.
/20240224/843157648.html
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экономика, новости, украина, россия, сша
Экономика, Новости, УКРАИНА, РОССИЯ, США
12:19 25.02.2024 (обновлено: 14:10 25.02.2024)
 
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина

Wyso: только президент Путин решит, когда завершится спецоперация

© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso Чарльз Мейнс. 
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
Россия не соответствует образу, который ожидали увидеть США, заявила Нуланд
24 февраля, 22:10
Как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и экономически процветать, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций.
Тот факт, что президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике и проехался в кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.
По его словам, глава государства "источает уверенность в военной и экономической устойчивости России, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя".
Автор рассказывает также о выставке "Россия" на территории ВДНХ в Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в том числе из новых регионов, которые высказываются в поддержку курса российских властей.
 
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