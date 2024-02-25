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"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина - 25.02.2024, ПРАЙМ
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:19+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso Чарльз Мейнс. Как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и экономически процветать, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций.Тот факт, что президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике и проехался в кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.По его словам, глава государства "источает уверенность в военной и экономической устойчивости России, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя".Автор рассказывает также о выставке "Россия" на территории ВДНХ в Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в том числе из новых регионов, которые высказываются в поддержку курса российских властей.
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Экономика, Новости, УКРАИНА, РОССИЯ, США
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
Wyso: только президент Путин решит, когда завершится спецоперация
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso
Чарльз Мейнс.
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Как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и экономически процветать, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций.
Тот факт, что президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике и проехался в кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.
По его словам, глава государства "источает уверенность в военной и экономической устойчивости России, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя".
Автор рассказывает также о выставке "Россия" на территории ВДНХ в Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в том числе из новых регионов, которые высказываются в поддержку курса российских властей.