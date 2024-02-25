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Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента
Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента - 25.02.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:29+0300
2024-02-25T13:09+0300
экономика
новости
белоруссия
александр лукашенко
/img/sharing/article/843158815.jpg?8401613711708855791
МИНСК, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о&nbsp;намерении участвовать в&nbsp;президентских выборах в&nbsp;следующем году.&nbsp;"Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество&hellip; Чем будут они больше напрягать вас, меня и&nbsp;общество, тем быстрее я пойду на&nbsp;эти выборы",&nbsp;&mdash; сказал глава государства журналистам на&nbsp;избирательном участке. Он отдал свой голос на&nbsp;избирательном участке номер 478 в&nbsp;Белорусском государственном университете физической культуры в&nbsp;Минске.Сегодня в&nbsp;Белоруссии впервые в&nbsp;единый день голосования проходят выборы в&nbsp;нижнюю палату парламента и&nbsp;местные советы депутатов. Планируется избрать 12&nbsp;514 депутатов местных советов и&nbsp;110 депутатов нижней палаты парламента на&nbsp;пятилетний срок. На места в&nbsp;нижней палате претендуют 263 кандидата, в&nbsp;местных советах &ndash; 18,8 тысячи человек. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в&nbsp;республике партии.В списки избирателей включены свыше 6,9 миллиона человек, в&nbsp;том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в&nbsp;стране граждан России, которые вправе выбирать депутатов местных советов.Избирательные участки в&nbsp;единый день голосования открылись в&nbsp;8.00 мск и&nbsp;проработают до&nbsp;20.00. Явка по&nbsp;состоянию на&nbsp;9.00 составила 43,64%.
/20240220/843117728.html
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
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экономика, новости, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Новости, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
12:29 25.02.2024 (обновлено: 13:09 25.02.2024)
 
Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. 
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Лукашенко поставил задачу преобразовать армию и готовиться к войне
20 февраля, 12:25
"Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество… Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал глава государства журналистам на избирательном участке. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 478 в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.
Сегодня в Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пятилетний срок. На места в нижней палате претендуют 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи человек. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.
В списки избирателей включены свыше 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в стране граждан России, которые вправе выбирать депутатов местных советов.
Избирательные участки в единый день голосования открылись в 8.00 мск и проработают до 20.00. Явка по состоянию на 9.00 составила 43,64%.
 
ЭкономикаНовостиБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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