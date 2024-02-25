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Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента

Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента - 25.02.2024, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T12:29+0300

2024-02-25T12:29+0300

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МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. "Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество… Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал глава государства журналистам на избирательном участке. Он отдал свой голос на избирательном участке номер 478 в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.Сегодня в Белоруссии впервые в единый день голосования проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Планируется избрать 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пятилетний срок. На места в нижней палате претендуют 263 кандидата, в местных советах – 18,8 тысячи человек. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в республике партии.В списки избирателей включены свыше 6,9 миллиона человек, в том числе более 95 тысяч постоянно проживающих в стране граждан России, которые вправе выбирать депутатов местных советов.Избирательные участки в единый день голосования открылись в 8.00 мск и проработают до 20.00. Явка по состоянию на 9.00 составила 43,64%.

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экономика, новости, белоруссия, александр лукашенко