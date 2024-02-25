Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко высказался о западной помощи Украине - 25.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240225/843158866.html
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко высказался о западной помощи Украине - 25.02.2024, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и дальше будут "помогать" Украине, как и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:42+0300
2024-02-25T12:42+0300
общество
экономика
мировая экономика
новости
в мире
россия
белоруссия
военная помощь украине
/img/sharing/article/843158866.jpg?8400466341708854147
МИНСК, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и&nbsp;дальше будут "помогать" Украине, как&nbsp;и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.&nbsp;"Если Запад так будет "помогать" Украине, как&nbsp;сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как&nbsp;отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли&hellip;",&nbsp;&mdash; заявил президент республики.Он также добавил, что Россия взяла курс на&nbsp;мирное урегулирование ситуации на&nbsp;Украине, у&nbsp;которой довольно много оснований согласиться на&nbsp;переговоры."Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как&nbsp;развиваются события в&nbsp;Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не&nbsp;в Авдеевке",&nbsp;&mdash; заявил Лукашенко журналистам, отвечая на&nbsp;вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на&nbsp;мирные переговоры в&nbsp;этом году.
/20240224/843154571.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, белоруссия, военная помощь украине
Общество , Экономика, Мировая экономика, Новости, В мире, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, военная помощь Украине
12:42 25.02.2024
 
Лукашенко высказался о западной помощи Украине

Лукашенко: если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, ее дни сочтены

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и дальше будут "помогать" Украине, как и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. 
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
Мэр Лондона разрешил передавать Киеву старые машины, пишет СМИ
24 февраля, 05:16
"Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли…", — заявил президент республики.
Он также добавил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, у которой довольно много оснований согласиться на переговоры.
"Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году.
 
ОбществоЭкономикаМировая экономикаНовостиВ миреРОССИЯБЕЛОРУССИЯвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала