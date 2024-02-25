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Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко высказался о западной помощи Украине - 25.02.2024, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и дальше будут "помогать" Украине, как и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:42+0300
2024-02-25T12:42+0300
2024-02-25T12:42+0300
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МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и дальше будут "помогать" Украине, как и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли…", — заявил президент республики.Он также добавил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, у которой довольно много оснований согласиться на переговоры."Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году.
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Общество , Экономика, Мировая экономика, Новости, В мире, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, военная помощь Украине
Лукашенко высказался о западной помощи Украине
Лукашенко: если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, ее дни сочтены
МИНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие понимают, что если западные страны и дальше будут "помогать" Украине, как и сейчас, то ее дни сочтены, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Если Запад так будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли…", — заявил президент республики.
Он также добавил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, у которой довольно много оснований согласиться на переговоры.
"Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо (для Украины). И дело не в Авдеевке", — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в этом году.