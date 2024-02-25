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Комикс об украинских свиносолдатах вызвал скандал в Латвии
Комикс об украинских свиносолдатах вызвал скандал в Латвии - 25.02.2024, ПРАЙМ
Комикс об украинских свиносолдатах вызвал скандал в Латвии
Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T12:57+0300
2024-02-25T12:57+0300
2024-02-25T14:10+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты изображены в образе свиней. Об этом пишет Delfi. Публикация вызвала широкую критику со стороны пользователей. Люди подчеркнули, что подобный контент неуместен, особенно во вторую годовщину начала конфликта.Президент страны Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X по этому поводу, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".Первоначально редакция LSM отреагировала на возмущение пользователей, пояснив, что в периодическом комиксе свиньи традиционно выступают в различных образах — строителя, пассажира поезда, участника спортивных игр. Однако позже было опубликовано пояснение главного редактора Марты Церавас, признавшей, что портал создал "свинокомикс" об украинском конфликте "не в том месте и не в то время"."Приносим свои извинения, мы не хотели никого обидеть", — заявила Церавас. Публикация с портала была удалена.
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Медиа, Бизнес, Новости, Спецоперация России на Украине, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, СВО
Комикс об украинских свиносолдатах вызвал скандал в Латвии
В Латвии возмутились из-за комикса, где солдаты ВСУ предстали в образе свиней
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Совет общественных электронных СМИ Латвии призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку "свинокомиксу", опубликованному порталом LSM, где украинские солдаты изображены в образе свиней. Об этом пишет Delfi
.
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Публикация вызвала широкую критику со стороны пользователей. Люди подчеркнули, что подобный контент неуместен, особенно во вторую годовщину начала конфликта.
Президент страны Эдгар Ринкевич отметил в соцсети X по этому поводу, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".
Первоначально редакция LSM отреагировала на возмущение пользователей, пояснив, что в периодическом комиксе свиньи традиционно выступают в различных образах — строителя, пассажира поезда, участника спортивных игр. Однако позже было опубликовано пояснение главного редактора Марты Церавас, признавшей, что портал создал "свинокомикс" об украинском конфликте "не в том месте и не в то время".
"Приносим свои извинения, мы не хотели никого обидеть", — заявила Церавас. Публикация с портала была удалена.