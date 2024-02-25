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Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир
Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир - 25.02.2024, ПРАЙМ
Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир
Анкара намерена с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение стоимости аренды квартиры и больше не продлевать её действие, сейчас оно составляет... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T14:27+0300
2024-02-25T14:27+0300
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АНКАРА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Анкара намерена с&nbsp;1 июля текущего года снять ограничение на&nbsp;повышение стоимости аренды квартиры и&nbsp;больше не&nbsp;продлевать её действие, сейчас оно составляет максимум 25%, сообщает телеканал TGRT Haber со&nbsp;ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа.&nbsp;"Действие постановления о&nbsp;25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на&nbsp;аренду жилья в&nbsp;последние два года, закончится 1 июля. &lt;&hellip;&gt; действие постановления больше не&nbsp;будет продлеваться",&nbsp;&mdash; привел телеканал слова министра.Ранее турецкие власти ввели 25% лимит на&nbsp;повышение стоимости аренды в&nbsp;целях предотвращения неконтролируемого повышения арендной платы и&nbsp;обеспечения баланса между ней и&nbsp;доходами. Впоследствие это правило продлили до&nbsp;июля 2024 года. В свою очередь арендодатели критиковали подобную меру так как&nbsp;при определении платы за&nbsp;аренду, по&nbsp;их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и&nbsp;индекс потребительских цен.По официальным данным, годовая инфляция в&nbsp;Турции по&nbsp;итогам января составила 64,86%. Однако независимые экономисты из&nbsp;группы ENAG оценивают рост потребительских цен в&nbsp;129,11%.
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потребрынок, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, турция, инфляция, аренда
Потребрынок, Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Новости, ТУРЦИЯ, инфляция, аренда
14:27 25.02.2024
 
Власти Турции снимут лимит на повышение платы за аренду квартир

В Турции с 1 июля снимут ограничение на повышение платы за аренду квартир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 25 фев — ПРАЙМ. Анкара намерена с 1 июля текущего года снять ограничение на повышение стоимости аренды квартиры и больше не продлевать её действие, сейчас оно составляет максимум 25%, сообщает телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа. 
Стамбул, Турция
ЦБ Турции прервал цикл повышения ключевой ставки
22 февраля, 14:06
"Действие постановления о 25-процентном лимите повышения, которое было введено после непомерного роста цен на аренду жилья в последние два года, закончится 1 июля. <…> действие постановления больше не будет продлеваться", — привел телеканал слова министра.
Ранее турецкие власти ввели 25% лимит на повышение стоимости аренды в целях предотвращения неконтролируемого повышения арендной платы и обеспечения баланса между ней и доходами. Впоследствие это правило продлили до июля 2024 года. В свою очередь арендодатели критиковали подобную меру так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен.
По официальным данным, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. Однако независимые экономисты из группы ENAG оценивают рост потребительских цен в 129,11%.
 
ПотребрынокБизнесЭкономикаМировая экономикаНовостиТУРЦИЯинфляцияаренда
 
 
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