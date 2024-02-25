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В Минвостоке рассказали, когда будет полностью открыт автомост в Хэйхэ - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В Минвостоке рассказали, когда будет полностью открыт автомост в Хэйхэ
В Минвостоке рассказали, когда будет полностью открыт автомост в Хэйхэ - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Минвостоке рассказали, когда будет полностью открыт автомост в Хэйхэ
Международный автомобильный мост из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) полноценно заработает к осени 2024 года, до Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T14:30+0300
2024-02-25T14:30+0300
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благовещенск
хэйхэ
автомост
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ.&nbsp;Международный автомобильный мост из&nbsp;Благовещенска в&nbsp;Хэйхэ (КНР) полноценно заработает к&nbsp;осени 2024 года, до&nbsp;Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил министр по&nbsp;развитию Дальнего Востока и&nbsp;Арктики Алексей Чекунков.&nbsp;"К середине 2024 года постоянный пункт пропуска будет закончен. Договорились с&nbsp;Василием Александровичем предпринять все усилия, чтобы до&nbsp;сентября, до&nbsp;Восточного экономического форума, все согласительные процедуры были закончены, и&nbsp;мост полноценно заработал в&nbsp;обе стороны",&nbsp;&mdash;&nbsp;сообщил министр.Федеральный министр совместно с&nbsp;губернатором региона Василием Орловым проинспектировал стройплощадку постоянного автомобильного КПП "Кани-Курган" в&nbsp;рамках рабочей поездки в&nbsp;Амурскую область. Готовность объекта составляет более 40%, работы ведутся круглосуточно.Как отметил Орлов, в&nbsp;настоящее время международный мост функционирует не&nbsp;в полную силу из-за временной схемы работы пункта пропуска. С началом работы на&nbsp;полную мощность мост в&nbsp;разы увеличит поток грузового и&nbsp;пассажирского сообщения.После завершения строительства суточная пропускная способность пункта пропуска "Кани-Курган" составит 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей,164 автобуса, 68 легковых автомобилей) и&nbsp;5,5 тысяч человек."Отмечаем высокий интерес к&nbsp;Амурской области как&nbsp;области с&nbsp;наиболее интенсивным приграничным сотрудничеством, сам бог велел с&nbsp;китайскими коллегами организовывать совместное технологичное, взаимовыгодное производство. Кани-Курган является для&nbsp;этого подходящей площадкой",&nbsp;&mdash;&nbsp;отметил министр.Кроме того, губернатор попросил министра подключиться к&nbsp;решению вопроса упрощенного пересечения границы по&nbsp;мосту через&nbsp;Амур."В Амурской области в&nbsp;2023 году запущен завод по&nbsp;производству сжиженного природного газа, часть продукции экспортируется по&nbsp;мосту через&nbsp;Амур. Для упрощения процедуры пересечения границы как&nbsp;с российской, так и&nbsp;с китайской стороны необходимо внести изменения в&nbsp;нормативную базу",&nbsp;&mdash;&nbsp;говорится в&nbsp;сообщении правительства Приамурья.&nbsp;В минувшем сентябре сообщалось, что "Газпром" запустил в&nbsp;Амурской области первый в&nbsp;регионе комплекс по&nbsp;сжижению природного газа (КСПГ). Проект создания КСПГ в&nbsp;Свободненском районе реализуется в&nbsp;рамках соглашения о&nbsp;сотрудничестве между ООО "Газпром гелий сервис" и&nbsp;АО "Корпорация развития Дальнего Востока и&nbsp;Арктики". Документ был подписан на&nbsp;ВЭФ в&nbsp;2021 году.Восточный экономический форум в&nbsp;2024 году пройдет 3-6 сентября на&nbsp;площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во&nbsp;Владивостоке.
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транспорт, бизнес, новости, россия, минвостокразвития, благовещенск, хэйхэ, автомост
Транспорт, Бизнес, Новости, РОССИЯ, Минвостокразвития, Благовещенск, Хэйхэ, автомост
14:30 25.02.2024
 
В Минвостоке рассказали, когда будет полностью открыт автомост в Хэйхэ

Минвосток: автомост между Благовещенском и Хэйхэ полноценно заработает до ВЭФ

© РИА Новости . Евгений Подольский | Перейти в медиабанкАвтомобильный мост между Россией и Китаем в Благовещенске
Автомобильный мост между Россией и Китаем в Благовещенске - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Евгений Подольский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев — ПРАЙМ. Международный автомобильный мост из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) полноценно заработает к осени 2024 года, до Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 
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"К середине 2024 года постоянный пункт пропуска будет закончен. Договорились с Василием Александровичем предпринять все усилия, чтобы до сентября, до Восточного экономического форума, все согласительные процедуры были закончены, и мост полноценно заработал в обе стороны", — сообщил министр.
Федеральный министр совместно с губернатором региона Василием Орловым проинспектировал стройплощадку постоянного автомобильного КПП "Кани-Курган" в рамках рабочей поездки в Амурскую область. Готовность объекта составляет более 40%, работы ведутся круглосуточно.
Как отметил Орлов, в настоящее время международный мост функционирует не в полную силу из-за временной схемы работы пункта пропуска. С началом работы на полную мощность мост в разы увеличит поток грузового и пассажирского сообщения.
После завершения строительства суточная пропускная способность пункта пропуска "Кани-Курган" составит 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей,164 автобуса, 68 легковых автомобилей) и 5,5 тысяч человек.
"Отмечаем высокий интерес к Амурской области как области с наиболее интенсивным приграничным сотрудничеством, сам бог велел с китайскими коллегами организовывать совместное технологичное, взаимовыгодное производство. Кани-Курган является для этого подходящей площадкой", — отметил министр.
Кроме того, губернатор попросил министра подключиться к решению вопроса упрощенного пересечения границы по мосту через Амур.
"В Амурской области в 2023 году запущен завод по производству сжиженного природного газа, часть продукции экспортируется по мосту через Амур. Для упрощения процедуры пересечения границы как с российской, так и с китайской стороны необходимо внести изменения в нормативную базу", — говорится в сообщении правительства Приамурья. 
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В минувшем сентябре сообщалось, что "Газпром" запустил в Амурской области первый в регионе комплекс по сжижению природного газа (КСПГ). Проект создания КСПГ в Свободненском районе реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ООО "Газпром гелий сервис" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". Документ был подписан на ВЭФ в 2021 году.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.
 
ТранспортБизнесНовостиРОССИЯМинвостокразвитияБлаговещенскХэйхэавтомост
 
 
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