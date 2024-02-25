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Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ
Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ - 25.02.2024, ПРАЙМ
Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ
Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:00+0300
2024-02-25T15:00+0300
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япония
санкции против рф
украина
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и&nbsp;организаций из&nbsp;России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на&nbsp;слова премьер-министра страны Фумио Кисиду.&nbsp;"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на&nbsp;российских индивидуальных лиц и&nbsp;организации",&nbsp;&mdash; указывает телеканал.24 февраля лидеры "Большой семерки" провели виртуальный саммит, в&nbsp;ходе которого Кисида призвал страны организации проявить солидарность в&nbsp;поддержке Киева и&nbsp;ввести санкций против России. По его словам, это необходимо для&nbsp;справедливого и&nbsp;долгосрочного мира на&nbsp;Украине.Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в&nbsp;этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а&nbsp;также сети по&nbsp;закупкам, якобы помогающим обходу санкций и&nbsp;связанным с&nbsp;заключением Навального.
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финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, япония, санкции против рф, украина
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, санкции против РФ, УКРАИНА
15:00 25.02.2024
 
Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ

NHK: Япония введет новые санкции против российских лиц и организаций

© CC BY 2.0 / Tom Bateman/FinnishGovernmentПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© CC BY 2.0 / Tom Bateman/FinnishGovernment
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио Кисиду. 
Флаги США
США введут более 500 санкций против России
23 февраля, 14:49
"Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал.
24 февраля лидеры "Большой семерки" провели виртуальный саммит, в ходе которого Кисида призвал страны организации проявить солидарность в поддержке Киева и ввести санкций против России. По его словам, это необходимо для справедливого и долгосрочного мира на Украине.
Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.
 
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