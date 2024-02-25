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Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ

Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ - 25.02.2024, ПРАЙМ

Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ

Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио... | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T15:00+0300

2024-02-25T15:00+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Власти Японии планируют ввести новые ограничения против лиц и организаций из России, сообщил телеканал NHK, ссылаясь на слова премьер-министра страны Фумио Кисиду. "Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации", — указывает телеканал.24 февраля лидеры "Большой семерки" провели виртуальный саммит, в ходе которого Кисида призвал страны организации проявить солидарность в поддержке Киева и ввести санкций против России. По его словам, это необходимо для справедливого и долгосрочного мира на Украине.Ранее США ввели более 500 новых санкций против России. Сообщалось, что в этот раз ограничения затронут финансовый сектор, ВПК, а также сети по закупкам, якобы помогающим обходу санкций и связанным с заключением Навального.

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финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, япония, санкции против рф, украина