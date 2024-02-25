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В России активизировался рынок коммерческой недвижимости

В России активизировался рынок коммерческой недвижимости - 25.02.2024, ПРАЙМ

В России активизировался рынок коммерческой недвижимости

Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на... | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T15:12+0300

2024-02-25T15:12+0300

2024-02-25T15:12+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на коммерческую недвижимость, сообщает издание "Коммерсантъ". "Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов", — рассказал аналитик Михаил Васильев.Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в связи с чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не менее, строительство новых проектов пока не планируется.По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — до 244 тысяч.Кроме того, как отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр, в связи с чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия