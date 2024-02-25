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В России активизировался рынок коммерческой недвижимости - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В России активизировался рынок коммерческой недвижимости
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости - 25.02.2024, ПРАЙМ
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости
Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:12+0300
2024-02-25T15:12+0300
бизнес
экономика
новости
недвижимость
россия
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в&nbsp;России восстанавливается после ковидных ограничений и&nbsp;геополитической напряженности, на&nbsp;фоне чего фиксируется рост спроса на&nbsp;коммерческую недвижимость, сообщает издание "Коммерсантъ".&nbsp;"Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и&nbsp;повышением привлекательности крупных торговых объектов",&nbsp;&mdash; рассказал аналитик Михаил Васильев.Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в&nbsp;связи с&nbsp;чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не&nbsp;менее, строительство новых проектов пока не&nbsp;планируется.По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в&nbsp;Москве выросла до&nbsp;322 тысяч рублей за&nbsp;квадратный метр, в&nbsp;Санкт-Петербурге&nbsp;&mdash; до&nbsp;244 тысяч.Кроме того, как&nbsp;отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на&nbsp;рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на&nbsp;уровне 10%, а&nbsp;ставки местами достигают 10 тысяч рублей за&nbsp;квадратный метр, в&nbsp;связи с&nbsp;чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.
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бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия
Бизнес, Экономика, Новости, Недвижимость, РОССИЯ
15:12 25.02.2024
 
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости

"Ъ": стоимость аренды офисов и магазинов медленно растет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на коммерческую недвижимость, сообщает издание "Коммерсантъ". 
Города России. Москва - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2024
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"Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов", — рассказал аналитик Михаил Васильев.
Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в связи с чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не менее, строительство новых проектов пока не планируется.
По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — до 244 тысяч.
Кроме того, как отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр, в связи с чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.
 
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