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В России активизировался рынок коммерческой недвижимости
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости - 25.02.2024, ПРАЙМ
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости
Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:12+0300
2024-02-25T15:12+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на коммерческую недвижимость, сообщает издание "Коммерсантъ". "Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов", — рассказал аналитик Михаил Васильев.Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в связи с чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не менее, строительство новых проектов пока не планируется.По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — до 244 тысяч.Кроме того, как отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр, в связи с чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.
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бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия
Бизнес, Экономика, Новости, Недвижимость, РОССИЯ
В России активизировался рынок коммерческой недвижимости
"Ъ": стоимость аренды офисов и магазинов медленно растет
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Посещаемость торговых центров в России восстанавливается после ковидных ограничений и геополитической напряженности, на фоне чего фиксируется рост спроса на коммерческую недвижимость, сообщает
издание "Коммерсантъ".
Названы районы Москвы и Подмосковья, в которых дешевеет жилье
"Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов", — рассказал аналитик Михаил Васильев.
Согласно информации издания, подобная тендеция внушает девелоперам осторожный оптимизм, в связи с чем они начинают реализовывать ранее отложенные проекты. Тем не менее, строительство новых проектов пока не планируется.
По данным Яндекса, средяяя стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге — до 244 тысяч.
Кроме того, как отмечают авторы статьи, активность арендаторов также растет на рынке стрит-ретейла. Так, вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр, в связи с чем, эксперты ожидают дальнейший рост цен.