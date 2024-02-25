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Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян
Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян - 25.02.2024, ПРАЙМ
Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян
Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице, а на полученные деньги обеспечить жильем... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:14+0300
2024-02-25T15:14+0300
экономика
новости
великобритания
лондон
имущество
конфискация
/img/sharing/article/843159348.jpg?8389652941708863246
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в&nbsp;британской столице, а&nbsp;на полученные деньги обеспечить жильем беженцев из&nbsp;Украины, сообщает радиостанция LBC со&nbsp;ссылкой на&nbsp;его письмо министру по&nbsp;делам социально-экономического развития Майклу Гоуву.&nbsp;"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность&hellip; российских олигархов в&nbsp;Лондоне и&nbsp;продать ее для&nbsp;того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по&nbsp;словам мэра, оцениваются в&nbsp;1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на&nbsp;обеспечение доступного жилья для&nbsp;украинцев, которые переехали в&nbsp;Лондон&hellip;",&nbsp;&mdash; говорится на&nbsp;сайте радиокомпании, ознакомившейся с&nbsp;содержанием письма.Мэр британской столицы поприветствовал попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по&nbsp;его мнению, "не заходят достаточно далеко".Ранее главы МИД Великобритании и&nbsp;Польши Дэвид Кэмерон и&nbsp;Радослав Сикорский в&nbsp;совместной статье для&nbsp;газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из&nbsp;приоритетов для&nbsp;союзников Киева. В пятницу газета Politico со&nbsp;ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не&nbsp;планируют объявлять о&nbsp;мерах по&nbsp;использованию замороженных российских активов для&nbsp;Украины, так как&nbsp;не все страны ЕС поддерживают эту идею.С февраля 2022 года в&nbsp;западных странах было заблокировано суверенных активов России в&nbsp;объеме около&nbsp;300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о&nbsp;конфискации этих активов зарубежными странами на&nbsp;различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по&nbsp;использованию замороженных активов для&nbsp;финансирования восстановления Украины.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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экономика, новости, великобритания, лондон, имущество, конфискация
Экономика, Новости, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, имущество, конфискация
15:14 25.02.2024
 
Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян

Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму в $1,4 миллиарда

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице, а на полученные деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву. 
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Вчера, 09:49
"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность… российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон…", — говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма.
Мэр британской столицы поприветствовал попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко".
Ранее главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, так как не все страны ЕС поддерживают эту идею.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
 
ЭкономикаНовостиВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНимуществоконфискация
 
 
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