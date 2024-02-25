Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице, а на полученные деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву. "Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность… российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон…", — говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма.Мэр британской столицы поприветствовал попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко".Ранее главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, так как не все страны ЕС поддерживают эту идею.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице, а на полученные деньги обеспечить жильем беженцев из Украины, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на его письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву.

"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы

"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность… российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов. Продажа активов, которые, по словам мэра, оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов, могли бы пойти на обеспечение доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон…", — говорится на сайте радиокомпании, ознакомившейся с содержанием письма.

Мэр британской столицы поприветствовал попытки правительства конфисковать собственность представителей российской элиты, однако предпринимаемые меры, по его мнению, "не заходят достаточно далеко".

Ранее главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, так как не все страны ЕС поддерживают эту идею.