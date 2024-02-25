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В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют
Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:27+0300
2024-02-25T18:34+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и&nbsp;евро как&nbsp;мировых резервных валют и&nbsp;поставит крест на&nbsp;инвестиционной привлекательности США и&nbsp;европейских стран, заявил глава комитета Госдумы по&nbsp;международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.&nbsp;Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы."Воровство и&nbsp;мошеннические схемы с&nbsp;российскими активами однозначно поставят крест на&nbsp;инвестиционной привлекательности США и&nbsp;европейских стран среди глобального большинства и, в&nbsp;конечном итоге, обрушат позиции доллара и&nbsp;евро как&nbsp;мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия",&nbsp;&mdash; написал Слуцкий в&nbsp;своем Telegram-канале.Он отметил, что Западу не&nbsp;стоит обольщаться, поскольку ответ России "англосаксонским бандитам и&nbsp;экспроприаторам будет соразмерным и&nbsp;жестким".Недружественные страны с&nbsp;февраля 2022 года вводят против России санкции, в&nbsp;результате были заморожены как&nbsp;суверенные активы, так и&nbsp;средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в&nbsp;объеме около&nbsp;300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о&nbsp;конфискации этих активов зарубежными странами на&nbsp;различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по&nbsp;использованию замороженных активов для&nbsp;финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в&nbsp;попрании всех правил и&nbsp;норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в&nbsp;Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не&nbsp;просто на&nbsp;средства частных лиц, но&nbsp;и на&nbsp;государственные активы России.
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финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, конфискация
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, конфискация
15:27 25.02.2024 (обновлено: 18:34 25.02.2024)
 
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют

Слуцкий: конфискация замороженных активов России обрушит позиции доллара и евро

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. 
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Вчера, 09:49
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.
"Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Западу не стоит обольщаться, поскольку ответ России "англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
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