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В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют
Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:27+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы."Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что Западу не стоит обольщаться, поскольку ответ России "англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким".Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, конфискация
Финансы, Экономика, Мировая экономика, Новости, РОССИЯ, конфискация
В Госдуме раскрыли последствия конфискации российских активов для инвалют
Слуцкий: конфискация замороженных активов России обрушит позиции доллара и евро
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов обрушит позиции доллара и евро как мировых резервных валют и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны-партнеры смелее конфисковывать замороженные российские активы.
"Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют. Это долгосрочные последствия", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Западу не стоит обольщаться, поскольку ответ России "англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.