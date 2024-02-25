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Россияне стали чаще покупать подержанные книги - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать подержанные книги
Россияне стали чаще покупать подержанные книги - 25.02.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать подержанные книги
Россияне стали чаще покупать подержанные книги: оборот книг "с рук" вырос почти в два раза, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито". | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:42+0300
2024-02-25T18:35+0300
потребрынок
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уход иностранного бизнеса
вторичный рынок
букинистика
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать подержанные книги: оборот книг "с рук" вырос почти в&nbsp;два раза, пишет РБК&nbsp;со ссылкой на&nbsp;данные сервиса "Авито".&nbsp;Как сообщили в "Авито", продажи подержанных книг в&nbsp;2023 году выросли на&nbsp;47%, из&nbsp;всех реализованных объявлений 34%&nbsp;&mdash;&nbsp;новые книги, а&nbsp;на б\у&nbsp;&mdash; 66% объявлений. Средняя цена за&nbsp;новую книгу составила 1,4 тысячи рублей, а&nbsp;за бывшую в&nbsp;употреблении&nbsp;&mdash;&nbsp;около одной тысячи рублей. В "Авито" также отметили рост объявлений с&nbsp;пометками "за символическую цену" и "отдам даром".Лидерами вторичного книжного рынка стали произведения Джоан Роулинг о "Гарри Поттере" и&nbsp;хоррор-романы от&nbsp;Стивена Кинга&nbsp;&mdash;&nbsp;спрос на&nbsp;книги двух авторов увеличился на&nbsp;15% и&nbsp;18% соответственно. Как стало известно, весной 2022 года оба автора объявили об&nbsp;уходе с&nbsp;российского рынка.В сети магазинов "Читай-город" отметили, что любые информационные сообщения с&nbsp;упоминанием книг или&nbsp;авторов неминуемо ведут к&nbsp;повышенному спросу."Фанаты коллекционируют книги по&nbsp;вселенной. В официальных магазинах можно купить "Гарри Поттера" в&nbsp;различных изданиях "Махаона", в&nbsp;то время как&nbsp;на вторичном рынке большей популярностью пользуются книги издательства "Росмэн" (книги о&nbsp;волшебнике от&nbsp;этого издательства не&nbsp;переиздавались с&nbsp;2013 года), ставшие главным объектом книжной охоты",&nbsp;&mdash; пояснили в&nbsp;сети.Повышенное внимание к&nbsp;букинистике эксперты связывают с&nbsp;снижением покупательской способности населения, а&nbsp;также с&nbsp;уходом ряда популярных авторов с&nbsp;российского рынка и&nbsp;общим ростом цен на&nbsp;книги.
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потребрынок, бизнес, новости, россия, книги, уход иностранного бизнеса, вторичный рынок, букинистика
Потребрынок, Бизнес, Новости, РОССИЯ, книги, уход иностранного бизнеса, Вторичный рынок, букинистика
15:42 25.02.2024 (обновлено: 18:35 25.02.2024)
 
Россияне стали чаще покупать подержанные книги

РБК: продажи подержанных книг за год выросли почти на 50%

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКниги
Книги - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать подержанные книги: оборот книг "с рук" вырос почти в два раза, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито". 
Презентация книги - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2024
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17 февраля, 14:39
Как сообщили в "Авито", продажи подержанных книг в 2023 году выросли на 47%, из всех реализованных объявлений 34% — новые книги, а на б\у — 66% объявлений. Средняя цена за новую книгу составила 1,4 тысячи рублей, а за бывшую в употреблении — около одной тысячи рублей. В "Авито" также отметили рост объявлений с пометками "за символическую цену" и "отдам даром".
Лидерами вторичного книжного рынка стали произведения Джоан Роулинг о "Гарри Поттере" и хоррор-романы от Стивена Кинга — спрос на книги двух авторов увеличился на 15% и 18% соответственно. Как стало известно, весной 2022 года оба автора объявили об уходе с российского рынка.
В сети магазинов "Читай-город" отметили, что любые информационные сообщения с упоминанием книг или авторов неминуемо ведут к повышенному спросу.
"Фанаты коллекционируют книги по вселенной. В официальных магазинах можно купить "Гарри Поттера" в различных изданиях "Махаона", в то время как на вторичном рынке большей популярностью пользуются книги издательства "Росмэн" (книги о волшебнике от этого издательства не переиздавались с 2013 года), ставшие главным объектом книжной охоты", — пояснили в сети.
Повышенное внимание к букинистике эксперты связывают с снижением покупательской способности населения, а также с уходом ряда популярных авторов с российского рынка и общим ростом цен на книги.
 
ПотребрынокБизнесНовостиРОССИЯкнигиуход иностранного бизнесаВторичный рынокбукинистика
 
 
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