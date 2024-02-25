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Германия увеличит гуманитарную помощь Украине - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Германия увеличит гуманитарную помощь Украине
Германия увеличит гуманитарную помощь Украине - 25.02.2024, ПРАЙМ
Германия увеличит гуманитарную помощь Украине
Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T15:55+0300
2024-02-25T15:55+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на&nbsp;100 миллионов евро, доведя общую сумму до&nbsp;миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ.&nbsp;В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с&nbsp;визитом на&nbsp;Украине, в&nbsp;рамках которого она вчера посетила Одессу, а&nbsp;сегодня&nbsp;&mdash;&nbsp;Николаев."Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в&nbsp;поддержке людей на&nbsp;местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на&nbsp;100 миллионов евро до&nbsp;1 миллиарда евро",&nbsp;&mdash;&nbsp;приводятся слова Бербок на&nbsp;странице МИД ФРГ в&nbsp;социальной сети Х.Германия является вторым по&nbsp;величине донором помощи Украине после США.Ранее федеральное правительство Германии сообщило, что в&nbsp;общей сложности ФРГ предоставила Украине помощи на&nbsp;32 миллиарда евро, включая гуманитарную и&nbsp;военную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в&nbsp;2024 году Германия выделит Украине военную помощь на&nbsp;сумму 7,1 миллиарда евро, а&nbsp;в последующие годы&nbsp;&mdash; 6 миллиардов евро.Ранее сопредседатель партии Альтернатива для&nbsp;Германии (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ не&nbsp;имеет никаких "союзнических обязательств" перед Украиной, так как&nbsp;та не&nbsp;входит в&nbsp;состав ни&nbsp;НАТО, ни&nbsp;Евросоюза, добавив, что поставки вооружения не&nbsp;помогут Киеву одержать победу над&nbsp;Россией.
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экономика, новости, в мире, германия, украина, гуманитарная помощь, мид фрг
Экономика, Новости, В мире, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, гуманитарная помощь, МИД ФРГ
15:55 25.02.2024
 
Германия увеличит гуманитарную помощь Украине

Германия увеличит гуманитарную помощь Украине на 100 миллионов евро

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ. 
Рейхстаг, Берлин, Германия
В Германии раскрыли, сколько страна потратила на Украину
24 февраля, 17:54
В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом на Украине, в рамках которого она вчера посетила Одессу, а сегодня — Николаев.
"Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Германия является вторым по величине донором помощи Украине после США.
Ранее федеральное правительство Германии сообщило, что в общей сложности ФРГ предоставила Украине помощи на 32 миллиарда евро, включая гуманитарную и военную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда евро, а в последующие годы — 6 миллиардов евро.
Ранее сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ не имеет никаких "союзнических обязательств" перед Украиной, так как та не входит в состав ни НАТО, ни Евросоюза, добавив, что поставки вооружения не помогут Киеву одержать победу над Россией.
 
ЭкономикаНовостиВ миреГЕРМАНИЯУКРАИНАгуманитарная помощьМИД ФРГ
 
 
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