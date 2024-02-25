Германия увеличит гуманитарную помощь Украине

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ. В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом на Украине, в рамках которого она вчера посетила Одессу, а сегодня — Николаев."Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.Германия является вторым по величине донором помощи Украине после США.Ранее федеральное правительство Германии сообщило, что в общей сложности ФРГ предоставила Украине помощи на 32 миллиарда евро, включая гуманитарную и военную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда евро, а в последующие годы — 6 миллиардов евро.Ранее сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ не имеет никаких "союзнических обязательств" перед Украиной, так как та не входит в состав ни НАТО, ни Евросоюза, добавив, что поставки вооружения не помогут Киеву одержать победу над Россией.

Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ. | 25.02.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ.

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В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом на Украине, в рамках которого она вчера посетила Одессу, а сегодня — Николаев.

"Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.

Германия является вторым по величине донором помощи Украине после США.

Ранее федеральное правительство Германии сообщило, что в общей сложности ФРГ предоставила Украине помощи на 32 миллиарда евро, включая гуманитарную и военную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда евро, а в последующие годы — 6 миллиардов евро.