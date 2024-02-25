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В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной
В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной - 25.02.2024, ПРАЙМ
В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной
Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не предоставляет доступ к... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T16:06+0300
2024-02-25T16:41+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не&nbsp;предоставляет доступ к&nbsp;спутниковому интернету на&nbsp;Тайване, сообщает газета Wall Street Journal со&nbsp;ссылкой на&nbsp;слова председателя спецкомитета палаты представителей США по&nbsp;стратегической конкуренции с&nbsp;Китаем Майка Галлахера.&nbsp;"SpaceX, возможно, не&nbsp;обеспечивает широкополосный доступ к&nbsp;интернету на&nbsp;Тайване и&nbsp;в его окрестностях&nbsp;&mdash; возможно, в&nbsp;нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США",&nbsp;&mdash; приводит издание сообщение политика.Уточняется, что в&nbsp;своем письме Галлахер написал, что SpaceX должна обеспечивать Пентагон и&nbsp;другие американские ведомства широкополосным доступом в&nbsp;интернет по&nbsp;всему миру, так как&nbsp;на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов.Более того, Галлахер попросил руководство SpaceX разъяснить ситуацию с&nbsp;доступностью интернета в&nbsp;рамках программы Starshield на&nbsp;Тайване к&nbsp;8 марта.
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40
192
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общество , бизнес, экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, илон маск, spacex
Общество , Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Новости, В мире, США, Илон Маск, SpaceX
16:06 25.02.2024 (обновлено: 16:41 25.02.2024)
 
В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной

Конгресс США обвинил Маска в нарушении обязательств из-за интернета на Тайване

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска, вероятно, нарушает обязательства перед правительством США, потому что она не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на слова председателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майка Галлахера. 
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"SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит издание сообщение политика.
Уточняется, что в своем письме Галлахер написал, что SpaceX должна обеспечивать Пентагон и другие американские ведомства широкополосным доступом в интернет по всему миру, так как на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов.
Более того, Галлахер попросил руководство SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.
 
ОбществоБизнесЭкономикаМировая экономикаНовостиВ миреСШАИлон МаскSpaceX
 
 
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