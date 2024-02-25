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В Германии отметили значительный рост цен на ЖКХ - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В Германии отметили значительный рост цен на ЖКХ
В Германии отметили значительный рост цен на ЖКХ - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Германии отметили значительный рост цен на ЖКХ
Жители Германии платят сейчас за электричество, отопление и топливо на 41% больше, чем в феврале 2021 года, сообщила в воскресенье медиагруппа Funke со ссылкой... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T16:17+0300
2024-02-25T16:17+0300
энергетика
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германия
жкх
электричество
топливо
отопление
рост цен
/img/sharing/article/843159747.jpg?8327494441708867042
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Жители Германии платят сейчас за&nbsp;электричество, отопление и&nbsp;топливо на&nbsp;41% больше, чем в&nbsp;феврале 2021 года, сообщила в&nbsp;воскресенье медиагруппа Funke со&nbsp;ссылкой на&nbsp;исследование портала Verivox.&nbsp;"Спустя три года после начала энергетического кризиса, цены на&nbsp;отопление, электричество и&nbsp;топливо все еще на&nbsp;41% выше докризисного уровня",&nbsp;&mdash;&nbsp;пишет издание Berliner Morgenpost, входящее в&nbsp;медиагруппу.В анализе Verivox использовалась усредненная модель, в&nbsp;которой домохозяйство состоит из&nbsp;трех человек и&nbsp;в год потребляет энергию на&nbsp;отопление в&nbsp;объеме 20 тысяч кВт&middot;ч, электроэнергию в&nbsp;объеме 4 тысяч кВт&middot;ч и&nbsp;проезжает на&nbsp;машине 13,300 тысячи километров. В ценах февраля 2021 года на&nbsp;это ушло бы 3,772 тысячи евро, в&nbsp;то время как&nbsp;сейчас&nbsp;&mdash;&nbsp;5,306 тысячи евро.В последние годы Германия, как&nbsp;и Европа в&nbsp;целом, столкнулась с&nbsp;серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во&nbsp;многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от&nbsp;ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из&nbsp;эксплуатации местных атомных электростанций.В Москве подчеркивали, Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от&nbsp;покупки у&nbsp;России углеводородов, он попадет в&nbsp;новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался, все равно через&nbsp;посредников покупают дороже и&nbsp;будут покупать российские нефть и&nbsp;газ.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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энергетика, новости, в мире, германия, жкх, электричество, топливо, отопление, рост цен
Энергетика, Новости, В мире, ГЕРМАНИЯ, ЖКХ, электричество, топливо, отопление, рост цен
16:17 25.02.2024
 
В Германии отметили значительный рост цен на ЖКХ

Funke: рост цен на отопление и электричество в ФРГ выросло на 41% за три года

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Жители Германии платят сейчас за электричество, отопление и топливо на 41% больше, чем в феврале 2021 года, сообщила в воскресенье медиагруппа Funke со ссылкой на исследование портала Verivox. 
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"Спустя три года после начала энергетического кризиса, цены на отопление, электричество и топливо все еще на 41% выше докризисного уровня", — пишет издание Berliner Morgenpost, входящее в медиагруппу.
В анализе Verivox использовалась усредненная модель, в которой домохозяйство состоит из трех человек и в год потребляет энергию на отопление в объеме 20 тысяч кВт·ч, электроэнергию в объеме 4 тысяч кВт·ч и проезжает на машине 13,300 тысячи километров. В ценах февраля 2021 года на это ушло бы 3,772 тысячи евро, в то время как сейчас — 5,306 тысячи евро.
В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.
В Москве подчеркивали, Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭнергетикаНовостиВ миреГЕРМАНИЯЖКХэлектричествотопливоотоплениерост цен
 
 
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