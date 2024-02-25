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Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз - 25.02.2024, ПРАЙМ
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T17:32+0300
2024-02-25T17:32+0300
2024-02-25T17:32+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в интервью Financial Times. Рэтклифф признался, что, знай он заранее о бюрократических препонах Евросоюза, не стал бы инвестировать в Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на уход от невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.Ранее компания Ineos объявила о новом нефтехимическом предприятии в Бельгии, в строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с множеством проблем в правовой сфере."К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не простимулирует других инвестировать в Европу", — заключил он.Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около 20 миллиардов евро в европейские энергетические проекты с 2022 по 2027 год.
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энергетика, бизнес, новости, в мире, европа, инвесторы, инвестиции, ес, бюрократия
Энергетика, Бизнес, Новости, В мире, ЕВРОПА, инвесторы, инвестиции, ЕС, бюрократия
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
Миллиардер Рэтклифф: бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в интервью Financial Times
.
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Рэтклифф признался, что, знай он заранее о бюрократических препонах Евросоюза, не стал бы инвестировать в Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на уход от невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.
Ранее компания Ineos объявила о новом нефтехимическом предприятии в Бельгии, в строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с множеством проблем в правовой сфере.
"К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не простимулирует других инвестировать в Европу", — заключил он.
Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около 20 миллиардов евро в европейские энергетические проекты с 2022 по 2027 год.