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Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз - 25.02.2024, ПРАЙМ
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз
Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T17:32+0300
2024-02-25T17:32+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и&nbsp;вынуждает компании вкладывать деньги за&nbsp;пределами блока, заявил британский миллиардер и&nbsp;глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в&nbsp;интервью Financial Times.&nbsp;Рэтклифф признался, что, знай он заранее о&nbsp;бюрократических препонах Евросоюза, не&nbsp;стал бы инвестировать в&nbsp;Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на&nbsp;уход от&nbsp;невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.Ранее компания Ineos объявила о&nbsp;новом нефтехимическом предприятии в&nbsp;Бельгии, в&nbsp;строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с&nbsp;множеством проблем в&nbsp;правовой сфере."К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не&nbsp;простимулирует других инвестировать в&nbsp;Европу",&nbsp;&mdash; заключил он.Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в&nbsp;ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около&nbsp;20 миллиардов евро в&nbsp;европейские энергетические проекты с&nbsp;2022 по&nbsp;2027 год.
/20230212/839779355.html
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энергетика, бизнес, новости, в мире, европа, инвесторы, инвестиции, ес, бюрократия
Энергетика, Бизнес, Новости, В мире, ЕВРОПА, инвесторы, инвестиции, ЕС, бюрократия
17:32 25.02.2024
 
Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз

Миллиардер Рэтклифф: бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в интервью Financial Times
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Рэтклифф признался, что, знай он заранее о бюрократических препонах Евросоюза, не стал бы инвестировать в Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на уход от невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.
Ранее компания Ineos объявила о новом нефтехимическом предприятии в Бельгии, в строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с множеством проблем в правовой сфере.
"К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не простимулирует других инвестировать в Европу", — заключил он.
Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около 20 миллиардов евро в европейские энергетические проекты с 2022 по 2027 год.
 
ЭнергетикаБизнесНовостиВ миреЕВРОПАинвесторыинвестицииЕСбюрократия
 
 
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