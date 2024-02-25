https://1prime.ru/20240225/843159868.html

Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз

Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз - 25.02.2024, ПРАЙМ

Названа причина, почему инвесторы не вкладываются в Евросоюз

Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической... | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T17:32+0300

2024-02-25T17:32+0300

2024-02-25T17:32+0300

энергетика

бизнес

новости

в мире

европа

инвесторы

инвестиции

ес

бюрократия

/img/sharing/article/843159868.jpg?8412565651708871524

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бюрократия Евросоюза отпугивает инвесторов и вынуждает компании вкладывать деньги за пределами блока, заявил британский миллиардер и глава нефтехимической группы Ineos Джим Рэтклифф в интервью Financial Times. Рэтклифф признался, что, знай он заранее о бюрократических препонах Евросоюза, не стал бы инвестировать в Бельгию четыре миллиарда евро. Он добавил, что "зеленая сделка" Евросоюза, направленная на уход от невозобновляемых энергоресурсов, должна была учитывать важность поддержки промышленности.Ранее компания Ineos объявила о новом нефтехимическом предприятии в Бельгии, в строительство которого планировалось инвестировать четыре миллиарда евро, однако проект столкнулся с множеством проблем в правовой сфере."К сожалению, получение разрешений обернулось кошмаром. Это явно не простимулирует других инвестировать в Европу", — заключил он.Ранее крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil ограничила инвестиции в ЕС из-за бюрократии, компания была намерена вложить около 20 миллиардов евро в европейские энергетические проекты с 2022 по 2027 год.

/20230212/839779355.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергетика, бизнес, новости, в мире, европа, инвесторы, инвестиции, ес, бюрократия