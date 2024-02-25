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Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией
Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией - 25.02.2024, ПРАЙМ
Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T17:49+0300
2024-02-25T17:49+0300
экономика
новости
европа
жозеп боррель
россия
напряженность
отношения
/img/sharing/article/843159933.jpg?8413228581708872562
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к&nbsp;длительному "периоду напряженности" в&nbsp;отношениях с&nbsp;Россией на&nbsp;фоне конфликта РФ с&nbsp;Украиной, пишет испанская Ideal.&nbsp;В своей статье политик призвал ЕС предоставить Украине "гарантии безопасности" для&nbsp;повышения ее устойчивости на&nbsp;всех фронтах в&nbsp;конфликте с&nbsp;РФ."Готовьтесь к&nbsp;длительному периоду напряженности в&nbsp;отношениях с&nbsp;Россией, у&nbsp;которой может возникнуть соблазн спровоцировать в&nbsp;политическом и&nbsp;военном отношении других своих соседей, некоторые из&nbsp;которых являются членами НАТО",&nbsp;&mdash;&nbsp;заявил глава евродипломатии.Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а&nbsp;также учитывать, что участие США в&nbsp;европейской безопасности "может измениться в&nbsp;будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с&nbsp;Глобальным Югом."У этих стран (Глобального Юга&nbsp;&mdash; прим. ред.) своя собственная динамика, конфликты на&nbsp;Украине и&nbsp;в секторе Газа расширили их политическое пространство, а&nbsp;обвинения в&nbsp;двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но&nbsp;мы должны не&nbsp;допустить утверждения того, что на&nbsp;Ближнем Востоке и&nbsp;на Украине создается альянс "Отдых от&nbsp;Запада" (Rest Against the West)",&nbsp;&mdash;&nbsp;добавил Боррель.Ранее президент РФ Владимир Путин в&nbsp;интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не&nbsp;собирается нападать на&nbsp;страны НАТО. Он добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в&nbsp;конфликте с&nbsp;Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о&nbsp;своих дальнейших шагах, при&nbsp;этом РФ готова к&nbsp;диалогу.
/20240225/843159391.html
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192
40
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40
192
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экономика, новости, европа, жозеп боррель, россия, напряженность, отношения
Экономика, Новости, ЕВРОПА, Жозеп Боррель, РОССИЯ, напряженность, отношения
17:49 25.02.2024
 
Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией

Боррель: ЕС должен готовиться к длительной напряженности в отношениях с Россией

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной, пишет испанская Ideal. 
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Боррель рассказал, когда может решиться украинский конфликт
Вчера, 15:18
В своей статье политик призвал ЕС предоставить Украине "гарантии безопасности" для повышения ее устойчивости на всех фронтах в конфликте с РФ.
"Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО", — заявил глава евродипломатии.
Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а также учитывать, что участие США в европейской безопасности "может измениться в будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом.
"У этих стран (Глобального Юга — прим. ред.) своя собственная динамика, конфликты на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но мы должны не допустить утверждения того, что на Ближнем Востоке и на Украине создается альянс "Отдых от Запада" (Rest Against the West)", — добавил Боррель.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
 
ЭкономикаНовостиЕВРОПАЖозеп БоррельРОССИЯнапряженностьотношения
 
 
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