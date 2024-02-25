Евросоюз предупредили о долгом периоде напряженности в отношениях с Россией

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной, пишет испанская Ideal. В своей статье политик призвал ЕС предоставить Украине "гарантии безопасности" для повышения ее устойчивости на всех фронтах в конфликте с РФ."Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО", — заявил глава евродипломатии.Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а также учитывать, что участие США в европейской безопасности "может измениться в будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом."У этих стран (Глобального Юга — прим. ред.) своя собственная динамика, конфликты на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но мы должны не допустить утверждения того, что на Ближнем Востоке и на Украине создается альянс "Отдых от Запада" (Rest Against the West)", — добавил Боррель.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ | 25.02.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной, пишет испанская Ideal.

Боррель рассказал, когда может решиться украинский конфликт

В своей статье политик призвал ЕС предоставить Украине "гарантии безопасности" для повышения ее устойчивости на всех фронтах в конфликте с РФ.

"Готовьтесь к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией, у которой может возникнуть соблазн спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, некоторые из которых являются членами НАТО", — заявил глава евродипломатии.

Политик добавил, что военные усилия ЕС должны быть устойчивыми, а также учитывать, что участие США в европейской безопасности "может измениться в будущем". Боррель также призвал Европу разрабатывать стратегию отношений с Глобальным Югом.

"У этих стран (Глобального Юга — прим. ред.) своя собственная динамика, конфликты на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились. Мир становится девестернизированным, но мы должны не допустить утверждения того, что на Ближнем Востоке и на Украине создается альянс "Отдых от Запада" (Rest Against the West)", — добавил Боррель.