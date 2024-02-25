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Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение
Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение - 25.02.2024, ПРАЙМ
Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение
Украина намерена представить России документ по "формуле мира" через переговорщиков, заявил Владимир Зеленский. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T19:26+0300
2024-02-25T19:26+0300
новости
украина
россия
"формула мира"
документы
владимир зеленский
/img/sharing/article/843160073.jpg?8413153201708878396
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Украина намерена представить России документ по "формуле мира" через&nbsp;переговорщиков, заявил Владимир Зеленский.&nbsp;Ранее в&nbsp;пятницу глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на&nbsp;второй саммит по&nbsp;украинской "формуле мира". По его словам, на&nbsp;первый саммит Киев планирует пригласить более чем 160 стран, на&nbsp;котором предполагается разработать план по "формуле мира"."Это не&nbsp;значит, что Россия примет этот документ &lt;&hellip;&gt; В любом случае мы говорим, что этот документ (план по&nbsp;урегулированию конфликта на&nbsp;Украине&nbsp;&mdash; прим.&nbsp;ред.) будет представлен переговорщиками в&nbsp;том или&nbsp;ином формате&nbsp;&mdash;&nbsp;пока этого формата нет&nbsp;&mdash;&nbsp;российской стороне",&nbsp;&mdash;&nbsp;сказал Зеленский на&nbsp;пресс-конференции, которая транслируется в&nbsp;эфире всеукраинского телемарафона.Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для&nbsp;утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в&nbsp;мирном урегулировании конфликта на&nbsp;Украине нет и&nbsp;проведение мирной конференции без&nbsp;РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на&nbsp;встрече с&nbsp;главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в&nbsp;январе подчеркнул, что Москва при&nbsp;выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от&nbsp;принципов нейтралитета и&nbsp;его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в&nbsp;феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при&nbsp;урегулировании конфликтов исчерпал себя для&nbsp;РФ.
/20240223/843150219.html
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192
40
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новости, украина, россия, "формула мира", документы, владимир зеленский
Новости, УКРАИНА, РОССИЯ, "формула мира", документы, Владимир Зеленский
19:26 25.02.2024
 
Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение

Украина представит России документ по "формуле мира" через переговорщиков

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина намерена представить России документ по "формуле мира" через переговорщиков, заявил Владимир Зеленский. 
Владимир Зеленский на МЭФ в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2024
"Если бы прошли выборы". Зеленский с апломбом заявил о своем переизбрании
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Ранее в пятницу глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". По его словам, на первый саммит Киев планирует пригласить более чем 160 стран, на котором предполагается разработать план по "формуле мира".
"Это не значит, что Россия примет этот документ <…> В любом случае мы говорим, что этот документ (план по урегулированию конфликта на Украине — прим. ред.) будет представлен переговорщиками в том или ином формате — пока этого формата нет — российской стороне", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.
Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
 
НовостиУКРАИНАРОССИЯ"формула мира"документыВладимир Зеленский
 
 
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