Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина намерена представить России документ по "формуле мира" через переговорщиков, заявил Владимир Зеленский. Ранее в пятницу глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". По его словам, на первый саммит Киев планирует пригласить более чем 160 стран, на котором предполагается разработать план по "формуле мира"."Это не значит, что Россия примет этот документ <…> В любом случае мы говорим, что этот документ (план по урегулированию конфликта на Украине — прим. ред.) будет представлен переговорщиками в том или ином формате — пока этого формата нет — российской стороне", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина намерена представить России документ по "формуле мира" через переговорщиков, заявил Владимир Зеленский.

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Ранее в пятницу глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". По его словам, на первый саммит Киев планирует пригласить более чем 160 стран, на котором предполагается разработать план по "формуле мира".

"Это не значит, что Россия примет этот документ <…> В любом случае мы говорим, что этот документ (план по урегулированию конфликта на Украине — прим. ред.) будет представлен переговорщиками в том или ином формате — пока этого формата нет — российской стороне", — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона.

Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.