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В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России

В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России - 25.02.2024, ПРАЙМ

В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России

США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T20:32+0300

2024-02-25T20:32+0300

2024-02-25T20:32+0300

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ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. "Мы продолжим делать это. Санкции — это часть более широкой стратегии. Сами по себе они не сгенерируют стратегический результат в этой войне, но они работают на стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и неутомимы в применении этих санкций", — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц.Салливан признал, что российская экономика оказалась устойчивой к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение."Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.

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впк, экономика, новости, в мире, сша, россия, джейк салливан