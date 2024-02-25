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В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T20:32+0300
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ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. "Мы продолжим делать это. Санкции — это часть более широкой стратегии. Сами по себе они не сгенерируют стратегический результат в этой войне, но они работают на стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и неутомимы в применении этих санкций", — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц.Салливан признал, что российская экономика оказалась устойчивой к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение."Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
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ВПК, Экономика, Новости, В мире, США, РОССИЯ, Джейк Салливан
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
Салливан: США будут терпеливо и решительно ужесточать санкции против России
ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ
"Мы продолжим делать это. Санкции — это часть более широкой стратегии. Сами по себе они не сгенерируют стратегический результат в этой войне, но они работают на стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и неутомимы в применении этих санкций", — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц.
Салливан признал, что российская экономика оказалась устойчивой к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение.
"Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".
Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.