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В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России - 25.02.2024, ПРАЙМ
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В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России - 25.02.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России
США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T20:32+0300
2024-02-25T20:32+0300
впк
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новости
в мире
сша
россия
джейк салливан
/img/sharing/article/843160188.jpg?8413175981708882323
ВАШИНГТОН, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и&nbsp;неутомимо" применять и&nbsp;ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан.&nbsp;"Мы продолжим делать это. Санкции&nbsp;&mdash;&nbsp;это часть более широкой стратегии. Сами по&nbsp;себе они не&nbsp;сгенерируют стратегический результат в&nbsp;этой войне, но&nbsp;они работают на&nbsp;стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и&nbsp;неутомимы в&nbsp;применении этих санкций",&nbsp;&mdash;&nbsp;сказал Салливан в&nbsp;интервью телеканалу ABC.В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и&nbsp;физических лиц.Салливан признал, что&nbsp;российская экономика оказалась устойчивой к&nbsp;давлению со&nbsp;стороны Запада, которому необходимо для&nbsp;достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и&nbsp;обеспечивать их соблюдение."Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за&nbsp;дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и&nbsp;угрожать своим соседям. Таково наше намерение",&nbsp;&mdash;&nbsp;сказал он в&nbsp;интервью телеканалу Fox News.Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в&nbsp;том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с&nbsp;американским долларом продолжат доминировать в&nbsp;мире, а&nbsp;санкции в&nbsp;отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и&nbsp;на многосторонней основе".Ранее минфин, минторг и&nbsp;госдеп США объявили о&nbsp;введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к&nbsp;двухлетию российской спецоперации на&nbsp;Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и&nbsp;организаций, в&nbsp;том числе из&nbsp;третьих стран.&nbsp;
/20240225/843159223.html
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впк, экономика, новости, в мире, сша, россия, джейк салливан
ВПК, Экономика, Новости, В мире, США, РОССИЯ, Джейк Салливан
20:32 25.02.2024
 
В Вашингтоне объявили об ужесточении санкций против России

Салливан: США будут терпеливо и решительно ужесточать санкции против России

© Фото : Erin Scott/Official White House PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Erin Scott/Official White House Photo
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ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ
Вчера, 15:00
"Мы продолжим делать это. Санкции — это часть более широкой стратегии. Сами по себе они не сгенерируют стратегический результат в этой войне, но они работают на стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и неутомимы в применении этих санкций", — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц.
Салливан признал, что российская экономика оказалась устойчивой к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение.
"Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".
Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
 
 
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