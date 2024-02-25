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Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада - 25.02.2024, ПРАЙМ
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада
Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в... | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T21:11+0300
2024-02-25T21:11+0300
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МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash;&nbsp;ПРАЙМ.&nbsp;Украина будет ослаблена на&nbsp;поле боя, если не&nbsp;получит обещанную США помощь в&nbsp;течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на&nbsp;пресс-конференции в&nbsp;эфире всеукраинского телемарафона.&nbsp;"Проиграет ли Украина и&nbsp;будет ли нам сложно, зависит от&nbsp;вас, от&nbsp;партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не&nbsp;проиграем",&nbsp;&mdash;&nbsp;сказал он.Отвечая на&nbsp;вопрос, что будет делать Украина, если в&nbsp;течение месяца не&nbsp;получит помощь от&nbsp;США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на&nbsp;поле боя, поскольку в&nbsp;основном помощь от&nbsp;штатов&nbsp;&mdash;&nbsp;это оружие."Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на&nbsp;партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия",&nbsp;&mdash;&nbsp;сказал Зеленский.Он заявил, что во&nbsp;время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не&nbsp;всю обещанную ему помощь, добавив, что эта техника была обещана, но&nbsp;ее так и&nbsp;не поставили.Советник американского президента по&nbsp;нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не&nbsp;рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для&nbsp;Киева не&nbsp;удастся.
/20240225/843160073.html
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впк, экономика, новости, в мире, украина, оружие, запад, владимир зеленский
ВПК, Экономика, Новости, В мире, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ЗАПАД, Владимир Зеленский
21:11 25.02.2024
 
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада

Зеленский признал, что Украина проиграет без обещанной помощи Запада

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона. 
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
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Вчера, 19:26
"Проиграет ли Украина и будет ли нам сложно, зависит от вас, от партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем", — сказал он.
Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если в течение месяца не получит помощь от США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на поле боя, поскольку в основном помощь от штатов — это оружие.
"Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия", — сказал Зеленский.
Он заявил, что во время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не всю обещанную ему помощь, добавив, что эта техника была обещана, но ее так и не поставили.
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.
 
ВПКЭкономикаНовостиВ миреУКРАИНАОРУЖИЕЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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