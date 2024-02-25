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Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада

Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада - 25.02.2024, ПРАЙМ

Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада

Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в... | 25.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-25T21:11+0300

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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона. "Проиграет ли Украина и будет ли нам сложно, зависит от вас, от партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем", — сказал он.Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если в течение месяца не получит помощь от США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на поле боя, поскольку в основном помощь от штатов — это оружие."Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия", — сказал Зеленский.Он заявил, что во время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не всю обещанную ему помощь, добавив, что эта техника была обещана, но ее так и не поставили.Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.

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впк, экономика, новости, в мире, украина, оружие, запад, владимир зеленский