Катар расширит экспорт СПГ на фоне ограничений экспорта из США

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Катар приступил к созданию нового проекта по производству СПГ на фоне увеличения мирового спроса, заявил Bloomberg министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. По словам министра, новый проект по СПГ рассчитан на добычу топлива в объеме 16 миллионов тонн в год к концу десятилетия, что позволит нарастить мощности производства газа до 142 миллионов тонн в год.Он добавил, что рост населения, особенно в странах Азии, будет стимулировать спрос на топливо. Катар уже заключил договоры о продаже СПГ объемами до 126 миллионов тонн, включая договор на 27 лет с PetroChina и европейскими энергетическими гигантами Eni, TotalEnergies, Shell. По мнению аналитиков, мировой спрос на СПГ может достичь пика уже к 2030 году.США, производящие равный объем СПГ, приостановили выдачу новых разрешений на экспорт газа на 14 месяцев, что, по мнению министра, ударит по мелким американским производителям, которые полагаются на долгосрочные контракты."Покупатели не обратятся к таким производителям, так как правительство (США — прим.ред.) может в любой момент приостановить экспорт. Сложно планировать на долги срок в подобных условиях", — добавил он.Цены на природный газ в последние месяцы резко снизились, аналитики связывают снижение цен с относительно мягкой зимой и умеренного спроса.

Катар приступил к созданию нового проекта по производству СПГ на фоне увеличения мирового спроса, заявил Bloomberg министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. | 25.02.2024, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Катар приступил к созданию нового проекта по производству СПГ на фоне увеличения мирового спроса, заявил Катар приступил к созданию нового проекта по производству СПГ на фоне увеличения мирового спроса, заявил Bloomberg министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

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По словам министра, новый проект по СПГ рассчитан на добычу топлива в объеме 16 миллионов тонн в год к концу десятилетия, что позволит нарастить мощности производства газа до 142 миллионов тонн в год.

Он добавил, что рост населения, особенно в странах Азии, будет стимулировать спрос на топливо. Катар уже заключил договоры о продаже СПГ объемами до 126 миллионов тонн, включая договор на 27 лет с PetroChina и европейскими энергетическими гигантами Eni, TotalEnergies, Shell. По мнению аналитиков, мировой спрос на СПГ может достичь пика уже к 2030 году.

США, производящие равный объем СПГ, приостановили выдачу новых разрешений на экспорт газа на 14 месяцев, что, по мнению министра, ударит по мелким американским производителям, которые полагаются на долгосрочные контракты.

"Покупатели не обратятся к таким производителям, так как правительство (США — прим.ред.) может в любой момент приостановить экспорт. Сложно планировать на долги срок в подобных условиях", — добавил он.