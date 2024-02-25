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Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T23:10+0300
2024-02-25T23:10+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тысячу военных.Захарова отметила, что то, "что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник"."Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила она.Захарова добавила, что для Зеленского украинцы не люди, а инструмент получения дополнительных денег, и именно этим, вероятно, объясняется занижение числа потерь в рядах ВСУ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Зеленского, заявил, что выступления президента Украины направлены не на простых украинцев, а на "его западных кураторов".
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общество , новости, в мире, украина, всу, владимир зеленский, потери
Общество , Новости, В мире, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, потери
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Захарова: каждый украинец понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тысячу военных.
Захарова отметила, что то, "что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник".
"Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила она.
Захарова добавила, что для Зеленского украинцы не люди, а инструмент получения дополнительных денег, и именно этим, вероятно, объясняется занижение числа потерь в рядах ВСУ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Зеленского, заявил, что выступления президента Украины направлены не на простых украинцев, а на "его западных кураторов".