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Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ - 25.02.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ
Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 25.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T23:10+0300
2024-02-25T23:10+0300
общество
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украина
всу
владимир зеленский
потери
/img/sharing/article/843160341.jpg?8429047931708891839
МОСКВА, 25 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о&nbsp;потерях ВСУ на&nbsp;фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.&nbsp;Ранее Зеленский сообщил на&nbsp;пресс-конференции, что потери ВСУ за&nbsp;два года конфликта составили 31 тысячу военных.Захарова отметила, что то, "что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в&nbsp;первую очередь&nbsp;&mdash;&nbsp;каждый всушник"."Раньше ЗеПрезидент за&nbsp;людей не&nbsp;считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за&nbsp;людей перестал считать население оставшихся частей Украины",&nbsp;&mdash;&nbsp;заявила она.Захарова добавила, что для&nbsp;Зеленского украинцы не&nbsp;люди, а&nbsp;инструмент получения дополнительных денег, и&nbsp;именно этим, вероятно, объясняется занижение числа потерь в&nbsp;рядах ВСУ.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Зеленского, заявил, что выступления президента Украины направлены не&nbsp;на простых украинцев, а&nbsp;на "его западных кураторов".&nbsp;
/20240225/843160242.html
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общество , новости, в мире, украина, всу, владимир зеленский, потери
Общество , Новости, В мире, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, потери
23:10 25.02.2024
 
Захарова назвала враньем слова Зеленского о потерях ВСУ

Захарова: каждый украинец понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Зеленский признал, что Киев проиграет без оружия Запада
Вчера, 21:11
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тысячу военных.
Захарова отметила, что то, "что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый всушник".
"Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины", — заявила она.
Захарова добавила, что для Зеленского украинцы не люди, а инструмент получения дополнительных денег, и именно этим, вероятно, объясняется занижение числа потерь в рядах ВСУ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления Зеленского, заявил, что выступления президента Украины направлены не на простых украинцев, а на "его западных кураторов".
 
 
ОбществоНовостиВ миреУКРАИНАВСУВладимир Зеленскийпотери
 
 
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