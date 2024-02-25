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NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией - 26.02.2024, ПРАЙМ
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NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией
NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией - 26.02.2024, ПРАЙМ
NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией
США при поддержке ЦРУ создали сеть секретных баз на территории Украины вблизи ее границы с Россией, пишет издание New York Times со ссылкой на бывших и... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-25T23:50+0300
2024-02-26T12:36+0300
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США при поддержке ЦРУ создали сеть секретных баз на территории Украины вблизи ее границы с Россией, пишет издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы. "Сегодня это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации — часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет издание.Сеть баз начали формировать восемь лет назад, собирая ее "по частям" под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета.Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы.Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". Издание отмечает, что США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали.
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впк, экономика, новости, в мире, сша, украина, россия, военные базы, цру
ВПК, Экономика, Новости, В мире, США, УКРАИНА, РОССИЯ, военные базы, ЦРУ
23:50 25.02.2024 (обновлено: 12:36 26.02.2024)
 
NYT: ЦРУ оборудовало сеть секретных баз на Украине у границы с Россией

NYT: ЦРУ оборудовало сеть из 12 секретных баз на Украине у границы с Россией

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США при поддержке ЦРУ создали сеть секретных баз на территории Украины вблизи ее границы с Россией, пишет издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы.
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"Сегодня это превратило Украину… в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. Пост перехвата информации — часть сети шпионских баз, созданной при поддержке ЦРУ за последние восемь лет и включающей 12 секретных объектов вдоль российской границы", — пишет издание.
Сеть баз начали формировать восемь лет назад, собирая ее "по частям" под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.
Сообщается, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян, пишет газета.
Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы.
Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". Издание отмечает, что США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали.
 
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