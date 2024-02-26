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Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта - 26.02.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта
С 1 марта Центробанк в очередной раз повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Правила игры изменятся максимально просто — ипотеку станут... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T02:02+0300
2024-02-26T04:17+0300
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. С 1 марта Центробанк в&nbsp;очередной раз повышает надбавки к&nbsp;коэффициентам риска по&nbsp;ипотечным кредитам. Правила игры изменятся максимально просто&nbsp;&mdash; ипотеку станут выдавать значительно меньше и&nbsp;на меньшие суммы. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.В первую очередь это отразится на&nbsp;людях с&nbsp;большой долговой нагрузкой. "Если заемщик отдает 50 и&nbsp;более процентов официально указанной зарплаты на&nbsp;погашение кредитов, то на&nbsp;ипотеку он может либо вообще не&nbsp;рассчитывать, либо процент по&nbsp;ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от&nbsp;этой идеи",&nbsp;&mdash; считает эксперт.Пострадают региональные заемщики с&nbsp;небольшими, но&nbsp;устойчивыми зарплатами, в&nbsp;основном, госслужащие и&nbsp;работники госструктур&nbsp;&mdash; от&nbsp;ведомств до&nbsp;школ и&nbsp;сектора здравоохранения. Их доход, пусть даже стабильный и&nbsp;предсказуемый, скорее всего, едва будет покрывать платежи. И даже несмотря на&nbsp;гипотетическое наличие созаемщика, отказ или&nbsp;заградительная ставка будут весьма вероятны, полагает экономист.Если нормативы не&nbsp;изменятся, то, по&nbsp;мнению эксперта, проблемы возникнут и&nbsp;у тех, кто брал кредит в&nbsp;течение последних шести месяцев с&nbsp;расчетом позже рефинансироваться под&nbsp;более выгодный процент.Кричевский напомнил, что из-за пандемии и&nbsp;кризиса 2022 года банкам делались значительные послабления в&nbsp;вопросах резервирования фондов под&nbsp;высокорисковые кредиты, то есть займы людям с&nbsp;большой долговой нагрузкой. Но с&nbsp;1 марта им придется резервировать капитала в&nbsp;разы больше, чем прежде."Разумеется, банкам это будет уже не&nbsp;настолько выгодно, поскольку в&nbsp;каждом кредите заложена определенная маржа, и&nbsp;из-за необходимости создания дополнительного резерва она будет меньше. Значит, число высокорисковых кредитов снизится",&nbsp;&mdash; разъясняет экономист.Таким образом,&nbsp; людям с&nbsp;большой долговой нагрузкой и&nbsp;плохой кредитной историей занять в&nbsp;долг станет сложнее. Это коснется не&nbsp;только ипотеки, но&nbsp;и других кредитов, как&nbsp;залоговых, так и&nbsp;нет. "Поэтому лучше расплатиться с&nbsp;прежними долгами прежде, чем брать новые",&nbsp;&mdash; подытожил Кричевский.
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эксклюзив, бизнес, новости, недвижимость, ипотека
Эксклюзив, Бизнес, Новости, Недвижимость, ипотека
02:02 26.02.2024 (обновлено: 04:17 26.02.2024)
 
Россиян предупредили о новых проблемах с ипотекой с 1 марта

Эксперт Кричевский: 1 марта ЦБ повышает коэффициенты риска по ипотеке

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. С 1 марта Центробанк в очередной раз повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Правила игры изменятся максимально просто — ипотеку станут выдавать значительно меньше и на меньшие суммы. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
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В первую очередь это отразится на людях с большой долговой нагрузкой. "Если заемщик отдает 50 и более процентов официально указанной зарплаты на погашение кредитов, то на ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи", — считает эксперт.
Пострадают региональные заемщики с небольшими, но устойчивыми зарплатами, в основном, госслужащие и работники госструктур — от ведомств до школ и сектора здравоохранения. Их доход, пусть даже стабильный и предсказуемый, скорее всего, едва будет покрывать платежи. И даже несмотря на гипотетическое наличие созаемщика, отказ или заградительная ставка будут весьма вероятны, полагает экономист.
Если нормативы не изменятся, то, по мнению эксперта, проблемы возникнут и у тех, кто брал кредит в течение последних шести месяцев с расчетом позже рефинансироваться под более выгодный процент.
Кричевский напомнил, что из-за пандемии и кризиса 2022 года банкам делались значительные послабления в вопросах резервирования фондов под высокорисковые кредиты, то есть займы людям с большой долговой нагрузкой. Но с 1 марта им придется резервировать капитала в разы больше, чем прежде.
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"Разумеется, банкам это будет уже не настолько выгодно, поскольку в каждом кредите заложена определенная маржа, и из-за необходимости создания дополнительного резерва она будет меньше. Значит, число высокорисковых кредитов снизится", — разъясняет экономист.
Таким образом,  людям с большой долговой нагрузкой и плохой кредитной историей занять в долг станет сложнее. Это коснется не только ипотеки, но и других кредитов, как залоговых, так и нет. "Поэтому лучше расплатиться с прежними долгами прежде, чем брать новые", — подытожил Кричевский.
 
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