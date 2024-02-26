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Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике
Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике
В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже по своему потенциалу обогнали страны "большой семерки", а такая трансформация не проходит... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:19+0300
2024-02-26T04:39+0300
экономика
новости
антон силуанов
мировая экономика
/img/sharing/article/843160510.jpg?8425067201708911578
МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже по&nbsp;своему потенциалу обогнали страны "большой семерки", а&nbsp;такая трансформация не&nbsp;проходит безболезненно не&nbsp;проходит, заявил в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.&nbsp;"Быстрая динамика развития стран с&nbsp;развивающимися экономиками подтверждает, что в&nbsp;мире происходят сдвиги глобального экономического характера",&nbsp;&mdash; сказал он.Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с&nbsp;которым он встречался в&nbsp;2011 году, в&nbsp;своих исследованиях писал, что уже не&nbsp;раз в&nbsp;мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" &ndash; уходят, на&nbsp;их место приходят новые, и&nbsp;на этом стыке всегда происходили политические обострения."Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с&nbsp;развивающимися экономиками уже обогнали по&nbsp;потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не&nbsp;проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию &ndash; это последствия смены парадигмы",&nbsp;&mdash; сказал Силуанов.По словам министра, страдают от&nbsp;санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за&nbsp;прошлый год она выросла на&nbsp;3,6%. Растет и&nbsp;промышленное производство (на 3,5%), и&nbsp;доходы граждан (реальные располагаемые доходы на&nbsp;5,4%)",&nbsp;&mdash; подчеркнул он.Власти принимают меры по&nbsp;обеспечению технологической и&nbsp;финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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экономика, новости, антон силуанов, мировая экономика
Экономика, Новости, Антон Силуанов, Мировая экономика
04:19 26.02.2024 (обновлено: 04:39 26.02.2024)
 
Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике

Силуанов: сдвиги, начавшиеся в мировой экономике, безболезненно не проходят

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже по своему потенциалу обогнали страны "большой семерки", а такая трансформация не проходит безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России
Вчера, 04:34
"Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера", — сказал он.
Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже не раз в мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" – уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения.
"Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы", — сказал Силуанов.
По словам министра, страдают от санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)", — подчеркнул он.
Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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