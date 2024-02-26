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Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике

Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике - 26.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике

В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже по своему потенциалу обогнали страны "большой семерки", а такая трансформация не проходит... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T04:19+0300

2024-02-26T04:19+0300

2024-02-26T04:39+0300

экономика

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антон силуанов

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже по своему потенциалу обогнали страны "большой семерки", а такая трансформация не проходит безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера", — сказал он.Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже не раз в мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" – уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения."Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы", — сказал Силуанов.По словам министра, страдают от санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)", — подчеркнул он.Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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экономика, новости, антон силуанов, мировая экономика