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Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях

Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях - 26.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях

Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T04:22+0300

2024-02-26T04:22+0300

2024-02-26T04:34+0300

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", — сказал Силуанов.Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет — его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков.В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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новости, экономика, займы, россия, китай, юань