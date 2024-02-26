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Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях
Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях
Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:22+0300
2024-02-26T04:34+0300
новости
экономика
займы
россия
китай
юань
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с&nbsp;китайскими коллегами возможность привлечения займов в&nbsp;юанях, в&nbsp;том числе поднимал эту тему на&nbsp;межминистерском диалоге двух стран в&nbsp;конце 2023 года, но&nbsp;решения пока нет, заявил в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.&nbsp;"Сейчас в&nbsp;законе о&nbsp;бюджете предусмотрены займы на&nbsp;внутреннем рынке. Право привлечь займы в&nbsp;юанях есть. Переговоры с&nbsp;китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в&nbsp;конце прошлого года на&nbsp;межминистерском диалоге",&nbsp;&mdash; сказал Силуанов.Возможность выхода на&nbsp;рынок с&nbsp;бондами в&nbsp;китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для&nbsp;бюджета в&nbsp;этом нет&nbsp;&mdash; его дефицит успешно финансируется за&nbsp;счет внутренних займов или&nbsp;привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с&nbsp;целью создания бенчмарка для&nbsp;будущих корпоративных заемщиков.В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в&nbsp;ближайшую трехлетку должен составлять около&nbsp;4 триллионов рублей в&nbsp;год.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
новости, экономика, займы, россия, китай, юань
Новости, Экономика, займы, РОССИЯ, КИТАЙ, юань
04:22 26.02.2024 (обновлено: 04:34 26.02.2024)
 
Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях

Силуанов: Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, но решения пока нет

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике
04:19
"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", — сказал Силуанов.
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет — его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков.
В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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