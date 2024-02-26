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Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:25+0300
2024-02-26T04:25+0300
экономика
новости
мировая экономика
антон силуанов
/img/sharing/article/843160580.jpg?8423237531708910756
МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в&nbsp;условиях рисков для&nbsp;мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и&nbsp;дефицитов бюджетов западных стран, сказал в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.&nbsp;Министр вспомнил свой опыт участия во&nbsp;встречах финансовой G8. "Восьмерка"&nbsp;&mdash; давно это было. На встречах минфинов в&nbsp;таких форматах западники не&nbsp;все вопросы обсуждали с&nbsp;российской стороной. Была отдельная повестка с&nbsp;Россией и&nbsp;повестка без. Полного доверия не&nbsp;было",&nbsp;&mdash; признался он.На встречах БРИКС такого нет, сказал Силуанов. "Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в "двадцатке". Обсуждаем мировую экономику, риски, связанные с&nbsp;большими долгами западных стран, дефицитами бюджетов, вырабатываем собственную стратегию действий в&nbsp;этих условиях",&nbsp;&mdash; сообщил глава Минфина.По его словам, с&nbsp;коллегами из&nbsp;БРИКС личный контакт у&nbsp;него получается. "Хорошие отношения сложились с&nbsp;китайскими коллегами. С новым министром финансов господином Лань Фоанем проводили межминистерский диалог. С Минфином Индии тоже выстроились деловые отношения",&nbsp;&mdash; добавил он.Россия с&nbsp;1 января стала председателем БРИКС на&nbsp;ближайший год. Он начался с&nbsp;присоединения новых членов к&nbsp;организации: по&nbsp;итогам саммита 2023 года принято решение о&nbsp;приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и&nbsp;Саудовской Аравии. Встреча министров финансов и&nbsp;глав ЦБ БРИКС в&nbsp;рамках финансовой G20 пройдет в&nbsp;Бразилии на&nbsp;этой неделе, на&nbsp;ней состоится официальная передача председательства России.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до&nbsp;10 стран с&nbsp;населением в&nbsp;3,6 миллиарда человек&nbsp;&mdash; почти половина от&nbsp;общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и&nbsp;около четверти мирового экспорта товаров.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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экономика, новости, мировая экономика, антон силуанов
Экономика, Новости, Мировая экономика, Антон Силуанов
04:25 26.02.2024
 
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий

Силуанов: БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков для экономики

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных стран, сказал в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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Министр вспомнил свой опыт участия во встречах финансовой G8. "Восьмерка" — давно это было. На встречах минфинов в таких форматах западники не все вопросы обсуждали с российской стороной. Была отдельная повестка с Россией и повестка без. Полного доверия не было", — признался он.
На встречах БРИКС такого нет, сказал Силуанов. "Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в "двадцатке". Обсуждаем мировую экономику, риски, связанные с большими долгами западных стран, дефицитами бюджетов, вырабатываем собственную стратегию действий в этих условиях", — сообщил глава Минфина.
По его словам, с коллегами из БРИКС личный контакт у него получается. "Хорошие отношения сложились с китайскими коллегами. С новым министром финансов господином Лань Фоанем проводили межминистерский диалог. С Минфином Индии тоже выстроились деловые отношения", — добавил он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС в рамках финансовой G20 пройдет в Бразилии на этой неделе, на ней состоится официальная передача председательства России.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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