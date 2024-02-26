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Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:25+0300
2024-02-26T04:25+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных стран, сказал в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр вспомнил свой опыт участия во встречах финансовой G8. "Восьмерка" — давно это было. На встречах минфинов в таких форматах западники не все вопросы обсуждали с российской стороной. Была отдельная повестка с Россией и повестка без. Полного доверия не было", — признался он.На встречах БРИКС такого нет, сказал Силуанов. "Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в "двадцатке". Обсуждаем мировую экономику, риски, связанные с большими долгами западных стран, дефицитами бюджетов, вырабатываем собственную стратегию действий в этих условиях", — сообщил глава Минфина.По его словам, с коллегами из БРИКС личный контакт у него получается. "Хорошие отношения сложились с китайскими коллегами. С новым министром финансов господином Лань Фоанем проводили межминистерский диалог. С Минфином Индии тоже выстроились деловые отношения", — добавил он.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС в рамках финансовой G20 пройдет в Бразилии на этой неделе, на ней состоится официальная передача председательства России.После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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экономика, новости, мировая экономика, антон силуанов
Экономика, Новости, Мировая экономика, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
Силуанов: БРИКС вырабатывает стратегию действий в условиях рисков для экономики
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС вырабатывают стратегию действий в условиях рисков для мировой экономики, которые появились вследствие больших долгов и дефицитов бюджетов западных стран, сказал в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Министр вспомнил свой опыт участия во встречах финансовой G8. "Восьмерка" — давно это было. На встречах минфинов в таких форматах западники не все вопросы обсуждали с российской стороной. Была отдельная повестка с Россией и повестка без. Полного доверия не было", — признался он.
На встречах БРИКС такого нет, сказал Силуанов. "Наоборот, стараемся координировать наши позиции, участвуя в "двадцатке". Обсуждаем мировую экономику, риски, связанные с большими долгами западных стран, дефицитами бюджетов, вырабатываем собственную стратегию действий в этих условиях", — сообщил глава Минфина.
По его словам, с коллегами из БРИКС личный контакт у него получается. "Хорошие отношения сложились с китайскими коллегами. С новым министром финансов господином Лань Фоанем проводили межминистерский диалог. С Минфином Индии тоже выстроились деловые отношения", — добавил он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС в рамках финансовой G20 пройдет в Бразилии на этой неделе, на ней состоится официальная передача председательства России.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.