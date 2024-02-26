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Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС
Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС
Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры — например, это могут быть платежи в... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:29+0300
2024-02-26T04:35+0300
новости
экономика
антон силуанов
платежные системы
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от&nbsp;западной инфраструктуры&nbsp;&mdash; например, это могут быть платежи в&nbsp;цифровых валютах; Россия готова тестировать это с&nbsp;Китаем, ЕАЭС и&nbsp;странами Персидского залива, заявил в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.&nbsp;"Повестка, которую мы будем продвигать в&nbsp;рамках нашего председательства &ndash; это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в&nbsp;текущих условиях фрагментации была бы удобной и&nbsp;безопасной для&nbsp;участников торговли внутри БРИКС. Системы вне&nbsp;политики, независимой от&nbsp;западной недружественной инфраструктуры",&nbsp;&mdash; прокомментировал он вопрос об&nbsp;инициативах, с&nbsp;которыми Россия планирует выступить в&nbsp;год своего председательства в&nbsp;БРИКС.Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в&nbsp;том числе и&nbsp;для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в&nbsp;ней могут проводиться значительно быстрее и&nbsp;дешевле, для&nbsp;стран БРИКС это будет современный вариант платежей и&nbsp;расчетов во&nbsp;внешней торговле, считает министр."Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для&nbsp;расчетов в&nbsp;цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на&nbsp;базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и&nbsp;обеспечивала бы должный уровень равноправия и&nbsp;способствовала бы развитию торговых взаимоотношений&hellip; Мы готовы начинать (тестировать&nbsp;&mdash; ред.) со&nbsp;странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с&nbsp;Китаем, возможно, и&nbsp;с соседями по&nbsp;ЕАЭС, со&nbsp;странами Персидского залива",&nbsp;&mdash; добавил он.Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать &ndash; это создать соединение для&nbsp;действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в&nbsp;ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в&nbsp;тестовых режимах это возможно в&nbsp;течение года, задача&nbsp;&mdash; запустить пилот, возможно, в&nbsp;рамках двухсторонних отношений",&nbsp;&mdash; заключил он.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
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ПРАЙМ
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новости, экономика, антон силуанов, платежные системы
Новости, Экономика, Антон Силуанов, платежные системы
04:29 26.02.2024 (обновлено: 04:35 26.02.2024)
 
Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС

Россия готова к тесту платежей в цифровых валютах с рядом незападных стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры — например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Силуанов рассказал о выработке БРИКС стратегии экономических действий
04:25
"Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", — прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС.
Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр.
"Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений… Мы готовы начинать (тестировать — ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.
Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача — запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
НовостиЭкономикаАнтон Силуановплатежные системы
 
 
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