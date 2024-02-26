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Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС

Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС - 26.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС

Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры — например, это могут быть платежи в... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T04:29+0300

2024-02-26T04:29+0300

2024-02-26T04:35+0300

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антон силуанов

платежные системы

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы БРИКС, независимой от западной инфраструктуры — например, это могут быть платежи в цифровых валютах; Россия готова тестировать это с Китаем, ЕАЭС и странами Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", — прокомментировал он вопрос об инициативах, с которыми Россия планирует выступить в год своего председательства в БРИКС.Силуанов отметил, что финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляют широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут проводиться значительно быстрее и дешевле, для стран БРИКС это будет современный вариант платежей и расчетов во внешней торговле, считает министр."Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений… Мы готовы начинать (тестировать — ред.) со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.Как указал Силуанов, первое, что нужно здесь сделать – это создать соединение для действующих систем цифровых валют центральных банков, которые уже есть в ряде стран. Также нужно соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача — запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений", — заключил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

/20240226/843160580.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новости, экономика, антон силуанов, платежные системы