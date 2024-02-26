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Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона - 26.02.2024, ПРАЙМ
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона
У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на почве мнимой китайской угрозы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:49+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на почве мнимой китайской угрозы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, Столтенберг утверждает, что не НАТО идет к Китаю, а "Китай идет к НАТО". "То есть, не лидер альянса — Америка — пытается оцепить Китай кольцом военных баз со стороны Тихого океана от Японии до Филиппин и Австралии, а все наоборот — Китай коварно подбирается к НАТО!" — подчеркнул Пушков.При этом Столтенберг видит, как Китай "захватывает ключевую инфраструктуру", появляется уже и в Африке, и "на полюсах", добавил сенатор.При этом он задался вопросом — с каких пор Африка или Северный полюс стали зонами действия НАТО. "Или генсек спутал века и забыл, что сейчас не 1920-е годы, когда Африка была вотчиной Запада? И причем здесь вообще полюса? Типичная паранойя", — написал сенатор.Пушков напомнил историю с министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который в 1949 году так рьяно боролся с "советской угрозой", что на почве паранойи попал в больницу, где его "лечили, но не вылечили", и, как гласит история, в итоге он выбросился из окна с криком "Русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!""В общем, пора Столтенбергу в отставку, пока он еще и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО не увидел китайцев. А то при его нынешних психологических нагрузках недалеко и до греха", — заключил Пушков.
/20240222/843139186.html
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экономика, новости, нато, китай, сша, йенс столтенберг
Экономика, Новости, НАТО, КИТАЙ, США, Йенс Столтенберг
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона
Пушков: у Столтенберга развивается паранойя на почве мнимой китайской угрозы
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на почве мнимой китайской угрозы, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
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По его словам, Столтенберг утверждает, что не НАТО идет к Китаю, а "Китай идет к НАТО". "То есть, не лидер альянса — Америка — пытается оцепить Китай кольцом военных баз со стороны Тихого океана от Японии до Филиппин и Австралии, а все наоборот — Китай коварно подбирается к НАТО!" — подчеркнул Пушков.
При этом Столтенберг видит, как Китай "захватывает ключевую инфраструктуру", появляется уже и в Африке, и "на полюсах", добавил сенатор.
При этом он задался вопросом — с каких пор Африка или Северный полюс стали зонами действия НАТО. "Или генсек спутал века и забыл, что сейчас не 1920-е годы, когда Африка была вотчиной Запада? И причем здесь вообще полюса? Типичная паранойя", — написал сенатор.
Пушков напомнил историю с министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который в 1949 году так рьяно боролся с "советской угрозой", что на почве паранойи попал в больницу, где его "лечили, но не вылечили", и, как гласит история, в итоге он выбросился из окна с криком "Русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!"
"В общем, пора Столтенбергу в отставку, пока он еще и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО не увидел китайцев. А то при его нынешних психологических нагрузках недалеко и до греха", — заключил Пушков.