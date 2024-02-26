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Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона - 26.02.2024, ПРАЙМ
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона
У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на почве мнимой китайской угрозы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T04:49+0300
2024-02-26T04:49+0300
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на&nbsp;почве мнимой китайской угрозы, отметил в&nbsp;своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.&nbsp;По его словам, Столтенберг утверждает, что не&nbsp;НАТО идет к&nbsp;Китаю, а "Китай идет к&nbsp;НАТО". "То есть, не&nbsp;лидер альянса&nbsp;&mdash; Америка&nbsp;&mdash; пытается оцепить Китай кольцом военных баз со&nbsp;стороны Тихого океана от&nbsp;Японии до&nbsp;Филиппин и&nbsp;Австралии, а&nbsp;все наоборот&nbsp;&mdash; Китай коварно подбирается к&nbsp;НАТО!"&nbsp;&mdash; подчеркнул Пушков.При этом Столтенберг видит, как&nbsp; Китай "захватывает ключевую инфраструктуру", появляется уже и&nbsp;в Африке, и "на полюсах", добавил сенатор.При этом он задался вопросом&nbsp;&mdash; с&nbsp;каких пор Африка или&nbsp;Северный полюс стали зонами действия НАТО. "Или генсек спутал века и&nbsp;забыл, что сейчас не&nbsp;1920-е годы, когда Африка была вотчиной Запада? И причем здесь вообще полюса? Типичная паранойя",&nbsp;&mdash; написал сенатор.Пушков напомнил историю с&nbsp;министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который в&nbsp;1949 году так рьяно боролся с "советской угрозой", что на&nbsp;почве паранойи попал в&nbsp;больницу, где его "лечили, но&nbsp;не вылечили", и, как&nbsp;гласит история, в&nbsp;итоге он выбросился из&nbsp;окна с&nbsp;криком "Русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!""В общем, пора Столтенбергу в&nbsp;отставку, пока он еще и&nbsp;в Брюсселе, в&nbsp;штаб-квартире НАТО не&nbsp;увидел китайцев. А то при&nbsp;его нынешних психологических нагрузках недалеко и&nbsp;до греха",&nbsp;&mdash; заключил Пушков.
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экономика, новости, нато, китай, сша, йенс столтенберг
Экономика, Новости, НАТО, КИТАЙ, США, Йенс Столтенберг
04:49 26.02.2024
 
Пушков сравнил Столтенберга с выбросившемся из окна главой Пентагона

Пушков: у Столтенберга развивается паранойя на почве мнимой китайской угрозы

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. У генсека НАТО Йенса Стотенберга началась либо усугубилась паранойя на почве мнимой китайской угрозы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. 
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По его словам, Столтенберг утверждает, что не НАТО идет к Китаю, а "Китай идет к НАТО". "То есть, не лидер альянса — Америка — пытается оцепить Китай кольцом военных баз со стороны Тихого океана от Японии до Филиппин и Австралии, а все наоборот — Китай коварно подбирается к НАТО!" — подчеркнул Пушков.
При этом Столтенберг видит, как  Китай "захватывает ключевую инфраструктуру", появляется уже и в Африке, и "на полюсах", добавил сенатор.
При этом он задался вопросом — с каких пор Африка или Северный полюс стали зонами действия НАТО. "Или генсек спутал века и забыл, что сейчас не 1920-е годы, когда Африка была вотчиной Запада? И причем здесь вообще полюса? Типичная паранойя", — написал сенатор.
Пушков напомнил историю с министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который в 1949 году так рьяно боролся с "советской угрозой", что на почве паранойи попал в больницу, где его "лечили, но не вылечили", и, как гласит история, в итоге он выбросился из окна с криком "Русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!"
"В общем, пора Столтенбергу в отставку, пока он еще и в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО не увидел китайцев. А то при его нынешних психологических нагрузках недалеко и до греха", — заключил Пушков.
 
ЭкономикаНовостиНАТОКИТАЙСШАЙенс Столтенберг
 
 
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