Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил поступление доходов бюджета России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240226/843160762.html
Силуанов оценил поступление доходов бюджета России
Силуанов оценил поступление доходов бюджета России - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил поступление доходов бюджета России
Ситуация с бюджетом РФ под контролем, поступление доходов даже несколько лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на экономическую активность,... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T06:03+0300
2024-02-26T06:03+0300
экономика
новости
бюджет рф
бюджет
антон силуанов
минфин рф
/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Ситуация с&nbsp;бюджетом РФ под&nbsp;контролем, поступление доходов даже несколько лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на&nbsp;экономическую активность, заявил в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.&nbsp;"Ситуация с&nbsp;бюджетом под&nbsp;контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий. Понятно, что рост ключевой ставки влияет на&nbsp;экономическую активность, но&nbsp;надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно&ndash;кредитную политику",&nbsp;&mdash; сказал министр.Дефицит бюджета РФ за&nbsp;январь 2024 года составил 308 миллиардов рублей, или&nbsp;0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 триллиона рублей (рост на&nbsp;84,8% к&nbsp;уровню января 2023 года), нефтегазовые&nbsp;&mdash; 675 миллиардов рублей (на 58,7% выше аналогичного периода прошлого года)."В начале года стали жестче контролировать необходимость авансирования, требуем обоснования под&nbsp;конкретную закупку, выполнения работ. Поэтому траты средств в&nbsp;начале года идут медленнее прошлогодних темпов",&nbsp;&mdash; пояснил министр.Также, по&nbsp;его словам, Минфин договорился с&nbsp;парламентом, что, как&nbsp;и в&nbsp;предыдущие годы, не&nbsp;будут вносить поправки в&nbsp;бюджет текущего года. "Эффективно функционирует парламентская комиссия, все предложения, которые возникают по&nbsp;ходу исполнения бюджета, мы оперативно рассматриваем и&nbsp;принимаем на&nbsp;комиссии. Такой порядок сохранится и&nbsp;в текущем году",&nbsp;&mdash; заключил Силуанов.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
/20240226/843160510.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экономика, новости, бюджет рф, бюджет, антон силуанов, минфин рф
Экономика, Новости, бюджет РФ, бюджет, Антон Силуанов, Минфин РФ
06:03 26.02.2024
 
Силуанов оценил поступление доходов бюджета России

Силуанов: поступление доходов бюджета России даже лучше ожиданий Минфина

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ситуация с бюджетом РФ под контролем, поступление доходов даже несколько лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Силуанов прокомментировал сдвиги, начавшиеся в мировой экономике
04:19
"Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий. Понятно, что рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, но надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно–кредитную политику", — сказал министр.
Дефицит бюджета РФ за январь 2024 года составил 308 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 триллиона рублей (рост на 84,8% к уровню января 2023 года), нефтегазовые — 675 миллиардов рублей (на 58,7% выше аналогичного периода прошлого года).
"В начале года стали жестче контролировать необходимость авансирования, требуем обоснования под конкретную закупку, выполнения работ. Поэтому траты средств в начале года идут медленнее прошлогодних темпов", — пояснил министр.
Также, по его словам, Минфин договорился с парламентом, что, как и в предыдущие годы, не будут вносить поправки в бюджет текущего года. "Эффективно функционирует парламентская комиссия, все предложения, которые возникают по ходу исполнения бюджета, мы оперативно рассматриваем и принимаем на комиссии. Такой порядок сохранится и в текущем году", — заключил Силуанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаНовостибюджет РФбюджетАнтон СилуановМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала