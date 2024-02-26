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Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом
Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом - 26.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом
Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T06:38+0300
2024-02-26T06:38+0300
экономика
новости
санкции против рф
антон силуанов
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Любые действия с&nbsp;российскими активами за&nbsp;рубежом получат симметричный ответ, в&nbsp;России заморожено не&nbsp;меньше, заявил в&nbsp;интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.&nbsp;"Это вопрос не&nbsp;к нам, следим за&nbsp;решениями западных стран. У нас заморожено тоже не&nbsp;меньше. Любые действия с&nbsp;нашими активами получат симметричный ответ",&nbsp;&mdash; сказал Силуанов, отвечая на&nbsp;вопрос о&nbsp;возможной судьбе замороженных за&nbsp;рубежом золотовалютных резервов РФ.Недружественные страны с&nbsp;февраля 2022 года вводят против России санкции, в&nbsp;результате были заморожены как&nbsp;суверенные активы, так и&nbsp;средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в&nbsp;объеме около&nbsp;300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о&nbsp;конфискации этих активов зарубежными странами на&nbsp;различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по&nbsp;использованию замороженных активов для&nbsp;финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в&nbsp;попрании всех правил и&nbsp;норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в&nbsp;Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не&nbsp;просто на&nbsp;средства частных лиц, но&nbsp;и на&nbsp;государственные активы России.По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из&nbsp;этой истории."Китайцы сокращают свое участие в&nbsp;американских бумагах &ndash; это следствие того, что происходит. Надежность доллара и&nbsp;евро подорвана",&nbsp;&mdash; сказал он.Полный текст интервью читайте на&nbsp;сайте ria.ru в&nbsp;11.00 мск.
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экономика, новости, санкции против рф, антон силуанов, замороженные российские активы
Экономика, Новости, санкции против РФ, Антон Силуанов, замороженные российские активы
06:38 26.02.2024
 
Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом

Силуанов: действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. 
Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
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"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории.
"Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаНовостисанкции против РФАнтон Силуановзамороженные российские активы
 
 
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