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Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом

Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом - 26.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов предупредил об ответе за действия с активами за рубежом

Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T06:38+0300

2024-02-26T06:38+0300

2024-02-26T06:38+0300

экономика

новости

санкции против рф

антон силуанов

замороженные российские активы

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, в России заморожено не меньше, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.По словам Силуанова, другие страны уже делают собственные выводы из этой истории."Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана", — сказал он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

/20240226/843160542.html

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экономика, новости, санкции против рф, антон силуанов, замороженные российские активы