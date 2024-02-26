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Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты - 26.02.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты
Россияне за один поход в салон красоты в январе этого года тратили в среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при этом в... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T06:41+0300
2024-02-26T06:42+0300
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МОСКВА, 26 фев&nbsp;&mdash; ПРАЙМ. Россияне за&nbsp;один поход в&nbsp;салон красоты в&nbsp;январе этого года тратили в&nbsp;среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на&nbsp;маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при&nbsp;этом в&nbsp;Москве оба показателя оказались выше, чем в&nbsp;общем по&nbsp;стране, выяснили для&nbsp;РИА Новости аналитики "Чек Индекс".&nbsp;"1,6 тысячи рублей за&nbsp;один визит в&nbsp;салон красоты, 1,1 тысячи рублей за&nbsp;маникюр",&nbsp;&mdash; говорится в&nbsp;исследовании. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о&nbsp;продажах из&nbsp;сетевой и&nbsp;традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на&nbsp;базе 110 миллиардов чеков в&nbsp;системе BigData компании.Так, по&nbsp;России в&nbsp;целом средний чек на&nbsp;услуги парикмахерских и&nbsp;салонов красоты в&nbsp;январе текущего года составил 1640 рублей, прибавив 9% относительно аналогичного периода прошлого года и&nbsp;14%&nbsp;&mdash; к&nbsp;2022 году. "Число покупок в&nbsp;январе 2024 года&nbsp;&mdash; выше на&nbsp;8% по&nbsp;сравнению с&nbsp;показателями 2023 года, выше на&nbsp;14% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2022 годом, выше на&nbsp;17% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2019 годом",&nbsp;&mdash; добавили аналитики.В столице же этот показатель в&nbsp;первый месяц 2024 года составлял 3346 рублей, что на&nbsp;8% выше уровня 2023 года и&nbsp;на 11%&nbsp;&mdash; уровня 2022 года. Число покупок увеличилось на&nbsp;5% и&nbsp;11% соответственно, а&nbsp;к 2019 году&nbsp;&mdash; на&nbsp;9%.В свою очередь средний чек на&nbsp;маникюр и&nbsp;сопутствующие процедуры по&nbsp;России в&nbsp;январе составлял 1130 рублей, показав рост на&nbsp;7% относительно 2023 года и&nbsp;на 14% относительно 2022 года. В Москве чек в&nbsp;2024 году вырос на&nbsp;9% относительно прошлого года, до&nbsp;1893 рублей и&nbsp;на 12% в&nbsp;сравнении со&nbsp;значением 2022 года.Эксперты отмечают, в&nbsp;топ-покупок салонов красоты вошли мужские и&nbsp;женские стрижки, процедуры маникюра и&nbsp;педикюра. При этом в&nbsp;топ-покупок ногтевых процедур &ndash; маникюр с&nbsp;покрытием гель-лаком и&nbsp;наращивание ногтей. "Траты в&nbsp;салонах красоты растут вместе с&nbsp;развитием всей beauty-индустрии&hellip;. На региональном уровне продажи выше, чем в&nbsp;столице (где рынок более устойчив). Несмотря на&nbsp;подорожание косметологической и&nbsp;смежной продукции, на&nbsp;рост числа частных мастеров-самозанятых,&nbsp;&mdash; салоны демонстрируют высокую адаптивность к&nbsp;меняющимся условиям",&nbsp;&mdash; заключили в&nbsp;компании.
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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потребрынок, бизнес, новости, услуги
Потребрынок, Бизнес, Новости, услуги
06:41 26.02.2024 (обновлено: 06:42 26.02.2024)
 
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты

"Чек Индекс": россияне за поход в салон красоты тратят 1,6 тысячи рублей

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота салона красоты в Иванове
Работа салона красоты в Иванове - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне за один поход в салон красоты в январе этого года тратили в среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при этом в Москве оба показателя оказались выше, чем в общем по стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". 
Распродажи в столичных магазинах - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2023
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
16 августа 2023, 04:52
"1,6 тысячи рублей за один визит в салон красоты, 1,1 тысячи рублей за маникюр", — говорится в исследовании. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 110 миллиардов чеков в системе BigData компании.
Так, по России в целом средний чек на услуги парикмахерских и салонов красоты в январе текущего года составил 1640 рублей, прибавив 9% относительно аналогичного периода прошлого года и 14% — к 2022 году. "Число покупок в январе 2024 года — выше на 8% по сравнению с показателями 2023 года, выше на 14% по сравнению с 2022 годом, выше на 17% по сравнению с 2019 годом", — добавили аналитики.
В столице же этот показатель в первый месяц 2024 года составлял 3346 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года и на 11% — уровня 2022 года. Число покупок увеличилось на 5% и 11% соответственно, а к 2019 году — на 9%.
В свою очередь средний чек на маникюр и сопутствующие процедуры по России в январе составлял 1130 рублей, показав рост на 7% относительно 2023 года и на 14% относительно 2022 года. В Москве чек в 2024 году вырос на 9% относительно прошлого года, до 1893 рублей и на 12% в сравнении со значением 2022 года.
Эксперты отмечают, в топ-покупок салонов красоты вошли мужские и женские стрижки, процедуры маникюра и педикюра. При этом в топ-покупок ногтевых процедур – маникюр с покрытием гель-лаком и наращивание ногтей. "Траты в салонах красоты растут вместе с развитием всей beauty-индустрии…. На региональном уровне продажи выше, чем в столице (где рынок более устойчив). Несмотря на подорожание косметологической и смежной продукции, на рост числа частных мастеров-самозанятых, — салоны демонстрируют высокую адаптивность к меняющимся условиям", — заключили в компании.
 
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