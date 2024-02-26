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Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты - 26.02.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты
Россияне за один поход в салон красоты в январе этого года тратили в среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при этом в... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T06:41+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне за один поход в салон красоты в январе этого года тратили в среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при этом в Москве оба показателя оказались выше, чем в общем по стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". "1,6 тысячи рублей за один визит в салон красоты, 1,1 тысячи рублей за маникюр", — говорится в исследовании. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 110 миллиардов чеков в системе BigData компании.Так, по России в целом средний чек на услуги парикмахерских и салонов красоты в январе текущего года составил 1640 рублей, прибавив 9% относительно аналогичного периода прошлого года и 14% — к 2022 году. "Число покупок в январе 2024 года — выше на 8% по сравнению с показателями 2023 года, выше на 14% по сравнению с 2022 годом, выше на 17% по сравнению с 2019 годом", — добавили аналитики.В столице же этот показатель в первый месяц 2024 года составлял 3346 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года и на 11% — уровня 2022 года. Число покупок увеличилось на 5% и 11% соответственно, а к 2019 году — на 9%.В свою очередь средний чек на маникюр и сопутствующие процедуры по России в январе составлял 1130 рублей, показав рост на 7% относительно 2023 года и на 14% относительно 2022 года. В Москве чек в 2024 году вырос на 9% относительно прошлого года, до 1893 рублей и на 12% в сравнении со значением 2022 года.Эксперты отмечают, в топ-покупок салонов красоты вошли мужские и женские стрижки, процедуры маникюра и педикюра. При этом в топ-покупок ногтевых процедур – маникюр с покрытием гель-лаком и наращивание ногтей. "Траты в салонах красоты растут вместе с развитием всей beauty-индустрии…. На региональном уровне продажи выше, чем в столице (где рынок более устойчив). Несмотря на подорожание косметологической и смежной продукции, на рост числа частных мастеров-самозанятых, — салоны демонстрируют высокую адаптивность к меняющимся условиям", — заключили в компании.
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потребрынок, бизнес, новости, услуги
Потребрынок, Бизнес, Новости, услуги
Раскрыто, сколько россияне тратят за один поход в салон красоты
"Чек Индекс": россияне за поход в салон красоты тратят 1,6 тысячи рублей
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне за один поход в салон красоты в январе этого года тратили в среднем 1,6 тысячи рублей, средний чек на маникюр составил 1,1 тысячи рублей, при этом в Москве оба показателя оказались выше, чем в общем по стране, выяснили для РИА Новости аналитики "Чек Индекс".
Средний чек россиян в магазинах косметики за год подскочил вдвое
"1,6 тысячи рублей за один визит в салон красоты, 1,1 тысячи рублей за маникюр", — говорится в исследовании. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 110 миллиардов чеков в системе BigData компании.
Так, по России в целом средний чек на услуги парикмахерских и салонов красоты в январе текущего года составил 1640 рублей, прибавив 9% относительно аналогичного периода прошлого года и 14% — к 2022 году. "Число покупок в январе 2024 года — выше на 8% по сравнению с показателями 2023 года, выше на 14% по сравнению с 2022 годом, выше на 17% по сравнению с 2019 годом", — добавили аналитики.
В столице же этот показатель в первый месяц 2024 года составлял 3346 рублей, что на 8% выше уровня 2023 года и на 11% — уровня 2022 года. Число покупок увеличилось на 5% и 11% соответственно, а к 2019 году — на 9%.
В свою очередь средний чек на маникюр и сопутствующие процедуры по России в январе составлял 1130 рублей, показав рост на 7% относительно 2023 года и на 14% относительно 2022 года. В Москве чек в 2024 году вырос на 9% относительно прошлого года, до 1893 рублей и на 12% в сравнении со значением 2022 года.
Эксперты отмечают, в топ-покупок салонов красоты вошли мужские и женские стрижки, процедуры маникюра и педикюра. При этом в топ-покупок ногтевых процедур – маникюр с покрытием гель-лаком и наращивание ногтей. "Траты в салонах красоты растут вместе с развитием всей beauty-индустрии…. На региональном уровне продажи выше, чем в столице (где рынок более устойчив). Несмотря на подорожание косметологической и смежной продукции, на рост числа частных мастеров-самозанятых, — салоны демонстрируют высокую адаптивность к меняющимся условиям", — заключили в компании.