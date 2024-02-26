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Определен момент, когда полностью перекроют украинский транзит

Определен момент, когда полностью перекроют украинский транзит - 26.02.2024, ПРАЙМ

Определен момент, когда полностью перекроют украинский транзит

Не исключено, что нынешний контракт на прокачку российского газа через Украину не доработает и до конца этого года – под давлением США Украина перекроет... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:22+0300

транзит газа через украину

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Не исключено, что нынешний контракт на прокачку российского газа через Украину не доработает и до конца этого года – под давлением США Украина перекроет транзит. Вероятнее всего, это произойдет после завершения отопительного сезона, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Действующий договор по украинскому транзиту заканчивается в конце 2024 года. "Сам по себе разрыв договора вовсе не означает окончания поставок – они могут продолжаться на основе аукционов", - пояснил эксперт.Он напомнил, что с 2019 года Украина перешла на европейскую систему регулирования газовой отрасли, согласно которой она обязана проводить аукционы, разыгрывая транзитные мощности. "Газпром" уже принимал участие в таких аукционах в 2021 году, когда нужно было качать в Европу дополнительные объемы."Это даже выгоднее, чем долгосрочный контракт, поскольку не применяется принцип "качай или плати", ведь непонятны потребности Европы в газе в ближайшие годы. Кроме того, в ближайшие годы Запад может ввести санкции против "Газпрома", а других поставщиков там нет, - отметил специалист.Он напомнил, что США российский газ в Европе не нужен ни в каком виде, поэтому они стремятся перекрыть любые каналы поставки. Украинский транзит - не исключение: активизация в этом направлении возможна после завершения отопительного сезона.Если это случится, Европа потеряет 14,5 миллионов кубов в год. Это не так критично, как потеря прежних объемов, но может отразиться на странах, зависящих от российских поставок и не имеющих выхода к морю: Австрия, Чехия, Словакия. Венгрия получает газ через "Турецкий поток", поэтому проблема ее не коснется. Заместить поставки через Украину в полном объеме могла бы только уцелевшая ветка "Северного потока-2", но на ее запуск никто не пойдет.Разумеется, потеря объема вызовет подорожание газа, что негативно отразится на странах, пополняющих летом подземные газохранилища. Но это опять-таки не волнует никого, кроме жителей этих стран, заключил Юшков.

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транзит газа через украину