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В Госдуме назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой

В Госдуме назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой - 26.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой

Военные и террористические угрозы со стороны Киева в отношении Крыма напрямую связаны со стремлением развязать третью мировую войну, заявил представитель... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:27+0300

2024-02-26T12:27+0300

2024-02-26T12:27+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Военные и террористические угрозы со стороны Киева в отношении Крыма напрямую связаны со стремлением развязать третью мировую войну, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", - сказал Смирнов РИА новости.Кроме того, он добавил, что обеспечить безопасность мирных российских граждан сможет только “свержение Зеленского”. Помимо прочего, это гарантирует мир для самих украинцев и европейцев.Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России "новые сюрпризы" в Крыму. По его словам, целью ВСУ является контроль акватории Черного моря и Крыма и высказал угрозы безопасности передвижения по Крымскому мосту.

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россия, крым, украина, конфликт на украине