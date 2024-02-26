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У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Мнения аналитиков
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У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат
У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат - 26.02.2024, ПРАЙМ
У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат
Индекс акций Мосбиржи всю минувшую неделю был в напряжении на фоне угроз санкций США и ЕС. Распродажи откинули бенчмарк на минимумы 2024 г. Западные ограничения | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:26+0300
2024-02-26T12:26+0300
мнения аналитиков
рубль
индекс мосбиржи
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Индекс акций Мосбиржи всю минувшую неделю был в напряжении на фоне угроз санкций США и ЕС. Распродажи откинули бенчмарк на минимумы 2024 г. Западные ограничения были введены в наши выходные, но там нет ничего экстраординарного, и повышенные опасения насчет НКЦ (Национального клирингового центра) также не оправдались.Конечно, сегодня будет серьезное давление в акциях компаний, что вошли-таки в список "партнеров": ПИК, Мечел, ТМК, Совкомфлот, НОВАТЭК. Но для широкого рынка акций может сработать правило — "продавай на ожиданиях, а откупай по факту". Инвесторы могут искать момент для покупок подешевевших бумаг, а игроки на понижение — фиксировать короткие позиции (шорты). Индекс Мосбиржи способен стабилизироваться в области 3150–3200 п., а в перспективе месяца, без очередных шоков, вновь актуализируется вариант движения на максимумы года у 3300 п.Рубль способен укрепиться, поскольку ограничений на биржевые торги нет — санкций к НКЦ не последовало. А аномалия USD/RUB TOD на фоне обширного страха, когда в режиме "расчеты сегодня" доллар в четверг в моменте прыгал выше 100 руб. — полностью схлопнется, и доллар спокойно упадет ниже 93.
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Михаил Зельцер
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рубль, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, рубль, индекс Мосбиржи
12:26 26.02.2024
 

У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль и один евро на банкноте один доллар США
Монеты номиналом один рубль и один евро на банкноте один доллар США - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Индекс акций Мосбиржи всю минувшую неделю был в напряжении на фоне угроз санкций США и ЕС. Распродажи откинули бенчмарк на минимумы 2024 г. Западные ограничения были введены в наши выходные, но там нет ничего экстраординарного, и повышенные опасения насчет НКЦ (Национального клирингового центра) также не оправдались.
Конечно, сегодня будет серьезное давление в акциях компаний, что вошли-таки в список "партнеров": ПИК, Мечел, ТМК, Совкомфлот, НОВАТЭК. Но для широкого рынка акций может сработать правило — "продавай на ожиданиях, а откупай по факту". Инвесторы могут искать момент для покупок подешевевших бумаг, а игроки на понижение — фиксировать короткие позиции (шорты). Индекс Мосбиржи способен стабилизироваться в области 3150–3200 п., а в перспективе месяца, без очередных шоков, вновь актуализируется вариант движения на максимумы года у 3300 п.
Рубль способен укрепиться, поскольку ограничений на биржевые торги нет — санкций к НКЦ не последовало. А аномалия USD/RUB TOD на фоне обширного страха, когда в режиме "расчеты сегодня" доллар в четверг в моменте прыгал выше 100 руб. — полностью схлопнется, и доллар спокойно упадет ниже 93.
 
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