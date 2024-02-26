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У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат

У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат - 26.02.2024, ПРАЙМ

У страха глаза велики. Акции и рубль отскочат

Индекс акций Мосбиржи всю минувшую неделю был в напряжении на фоне угроз санкций США и ЕС. Распродажи откинули бенчмарк на минимумы 2024 г. Западные ограничения | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:26+0300

2024-02-26T12:26+0300

2024-02-26T12:26+0300

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Индекс акций Мосбиржи всю минувшую неделю был в напряжении на фоне угроз санкций США и ЕС. Распродажи откинули бенчмарк на минимумы 2024 г. Западные ограничения были введены в наши выходные, но там нет ничего экстраординарного, и повышенные опасения насчет НКЦ (Национального клирингового центра) также не оправдались.Конечно, сегодня будет серьезное давление в акциях компаний, что вошли-таки в список "партнеров": ПИК, Мечел, ТМК, Совкомфлот, НОВАТЭК. Но для широкого рынка акций может сработать правило — "продавай на ожиданиях, а откупай по факту". Инвесторы могут искать момент для покупок подешевевших бумаг, а игроки на понижение — фиксировать короткие позиции (шорты). Индекс Мосбиржи способен стабилизироваться в области 3150–3200 п., а в перспективе месяца, без очередных шоков, вновь актуализируется вариант движения на максимумы года у 3300 п.Рубль способен укрепиться, поскольку ограничений на биржевые торги нет — санкций к НКЦ не последовало. А аномалия USD/RUB TOD на фоне обширного страха, когда в режиме "расчеты сегодня" доллар в четверг в моменте прыгал выше 100 руб. — полностью схлопнется, и доллар спокойно упадет ниже 93.

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2024

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Михаил Зельцер /img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

рубль, индекс мосбиржи