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Россияне в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Россияне в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов
Россияне в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов - 26.02.2024, ПРАЙМ
Россияне в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов
Россияне в 2023 году потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиарда в позапрошлом, рост составил 47 процентов, пишут... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:27+0300
2024-02-26T12:27+0300
продукты
доставка
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиарда в позапрошлом, рост составил 47 процентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование Infoline.Согласно оценкам аналитиков, доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,3 процентного пункта до 4,7 процента в четвертом квартале и составила 298 миллиарда рублей.В четвертом квартале прошлого года рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров ускорился год к году до 57 процента против 55 процентов в третьем квартале 2023 года.Аналитики отмечают, в частности, заметный рост оборота в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза, на них к концу года приходилось 40 процентов всех заказов продуктов.При этом по-прежнему ощущается дефицит кадров в доставке.Доля маркетплейсов в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза выросла в прошлом году год к году на 6,7 процентного пункта до 56 процентов.Эксперты считают, что тренд на самовывоз будет развиваться и дальше в ближайшем будущем, также будет наращивать объемы и экспресс-доставка, так как у нее остаются лояльные покупатели, готовые платить за скорость.
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продукты, доставка
продукты, доставка
12:27 26.02.2024
 
Россияне в полтора раза увеличили траты на заказ продуктов

"Ведомости": траты россиян на заказ продуктов выросли в 2023 году в полтора раза

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс Go"
Курьер службы доставки Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 миллиарда рублей против 625 миллиарда в позапрошлом, рост составил 47 процентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование Infoline.
Согласно оценкам аналитиков, доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,3 процентного пункта до 4,7 процента в четвертом квартале и составила 298 миллиарда рублей.
В четвертом квартале прошлого года рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров ускорился год к году до 57 процента против 55 процентов в третьем квартале 2023 года.
Аналитики отмечают, в частности, заметный рост оборота в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза, на них к концу года приходилось 40 процентов всех заказов продуктов.
При этом по-прежнему ощущается дефицит кадров в доставке.
Доля маркетплейсов в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза выросла в прошлом году год к году на 6,7 процентного пункта до 56 процентов.
Эксперты считают, что тренд на самовывоз будет развиваться и дальше в ближайшем будущем, также будет наращивать объемы и экспресс-доставка, так как у нее остаются лояльные покупатели, готовые платить за скорость.
 
продуктыдоставка
 
 
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