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В Турции рассказали, к чему могут привести проблемы с переводами из России
В Турции рассказали, к чему могут привести проблемы с переводами из России - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, к чему могут привести проблемы с переводами из России
Из-за проблем с денежными переводами из России Турция может столкнуться с уменьшением количества российских туристов на территории страны, сообщает турецкое... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:31+0300
2024-02-26T12:31+0300
2024-02-26T12:31+0300
россия
турция
международные платежи
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АНКАРА, 26 фев - ПРАЙМ. Из-за проблем с денежными переводами из России Турция может столкнуться с уменьшением количества российских туристов на территории страны, сообщает турецкое издание Aydınlık."Еще один важный сектор - туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", - рассказал колумнист газеты Исмет Озчелик.Кроме того, по общим прогнозам, импорт Россией турецких товаров продолжит снижаться. По словам Озчелика, это окажет негативное влияние на турецкую экономику, а банкротства будут неизбежны. Он также добавил, что правительству стоит принять все возможные меры как можно скорее, чтобы избежать плохих последствий.Ранее, 1 января, сообщалось, что турецкие перевозчики начали сталкиваться с отказами банков принимать платежные переводы из России. Отмечалось, что в некоторой степени это было связано с давлением США на Турцию. Москва продолжает вести активный диалог с Анкарой по этому вопросу.
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россия, турция, международные платежи
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, международные платежи
В Турции рассказали, к чему могут привести проблемы с переводами из России
Aydınlık: проблемы с платежами ударят по российскому сегменту туризма в Турции
АНКАРА, 26 фев - ПРАЙМ.
Из-за проблем с денежными переводами из России Турция может столкнуться с уменьшением количества российских туристов на территории страны, сообщает турецкое издание Aydınlık
.
"Еще один важный сектор - туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок. Правительство должно найти решение как можно скорее. Иначе потери будут велики", - рассказал колумнист газеты Исмет Озчелик.
Кроме того, по общим прогнозам, импорт Россией турецких товаров продолжит снижаться. По словам Озчелика, это окажет негативное влияние на турецкую экономику, а банкротства будут неизбежны. Он также добавил, что правительству стоит принять все возможные меры как можно скорее, чтобы избежать плохих последствий.
Ранее, 1 января, сообщалось, что турецкие перевозчики начали сталкиваться с отказами банков принимать платежные переводы из России. Отмечалось, что в некоторой степени это было связано с давлением США на Турцию. Москва продолжает вести активный диалог с Анкарой по этому вопросу.