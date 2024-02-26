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Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян

Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян - 26.02.2024, ПРАЙМ

Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян

Обмен замороженными активами россиян может быть запущен в 2024 году, Минфин уже подготовил проект для реализации этого механизма, рассказал в интервью РИА... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:33+0300

2024-02-26T12:33+0300

2024-02-26T13:04+0300

россия

минфин

замороженные активы

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Обмен замороженными активами россиян может быть запущен в 2024 году, Минфин уже подготовил проект для реализации этого механизма, рассказал в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов."Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", - сказал министр.Ранее президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Документ предполагает, что совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

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россия, минфин, замороженные активы