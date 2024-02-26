Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян - 26.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240226/844498199.html
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян - 26.02.2024, ПРАЙМ
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян
Обмен замороженными активами россиян может быть запущен в 2024 году, Минфин уже подготовил проект для реализации этого механизма, рассказал в интервью РИА... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:33+0300
2024-02-26T13:04+0300
россия
минфин
замороженные активы
/img/84267/20/842672085_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6181808e3bc55718e6912030b165cd80.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Обмен замороженными активами россиян может быть запущен в 2024 году, Минфин уже подготовил проект для реализации этого механизма, рассказал в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов."Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", - сказал министр.Ранее президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Документ предполагает, что совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
/20240226/843160617.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
/img/84267/20/842672085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_194630ccc8cf7a24a244a16c02e53a34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, замороженные активы
РОССИЯ, Минфин, замороженные активы
12:33 26.02.2024 (обновлено: 13:04 26.02.2024)
 
Минфин скоро запустит обмен замороженными активами для россиян

Силуанов: Минфин может запустить обмен замороженными активами для россиян в 2024 году

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана Э. Раиси
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Обмен замороженными активами россиян может быть запущен в 2024 году, Минфин уже подготовил проект для реализации этого механизма, рассказал в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Силуанов высказался о готовности России к развитию платежной системы БРИКС
04:29
"Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время", - сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Документ предполагает, что совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
 
РОССИЯМинфинзамороженные активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала