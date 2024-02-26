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Америку призвали вывести ядерное оружие из Европы
Америку призвали вывести ядерное оружие из Европы - 26.02.2024, ПРАЙМ
Америку призвали вывести ядерное оружие из Европы
Практика ядерного обмена опасна и приводит к увеличению риска эскалации, Вашингтон должен вывести свое ядерное оружие из Европы. Об этом заявила в беседе с... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:34+0300
2024-02-26T12:34+0300
2024-02-26T12:34+0300
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ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Практика ядерного обмена опасна и приводит к увеличению риска эскалации, Вашингтон должен вывести свое ядерное оружие из Европы. Об этом заявила в беседе с агентством РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.ICAN – международная кампания, занимающаяся мобилизацией общества во всех странах, чтобы поддержать запрет и распространение ядерного оружия. В октябре прошлого года структура получила данные о том, что США намерены разместить в Великобритании дополнительные боеголовки к уже имеющимся бомбам в этой стране, а также в Италии, Нидерландах, Германии, Турции и Бельгии."Практика обмена ядерного оружия или размещения ядерного оружия на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец", - сказала Сандерс-Закре.Аналитик также призвала государства присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, а также прекратить размещать ядерные боеголовки на территориях других стран.Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) – международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и применение ядерного оружия, принятое в рамках ООН в 2017 году. Вступил в силу в сентябре 2021 года после ратификации 50 странами. Отмечается, что присоединяться к соглашению отказались, в том числе, США, Франция, Великобритания. Россия также решила не подписывать этот договор, поскольку, как подчеркивали в МИД страны, он противоречит национальным интересам.Ранее сотрудник научного общества международной политики Ли Чи Сон писал в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи, что возможное размещение американского ядерного оружия в Европе станет значительной угрозой глобальной безопасности и приведет к дальнейшему замораживанию отношений России и Запада. Кроме того, отмечал эксперт, такое решение повысит опасность ядерной войны.
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сша, европа, ядерное оружие, мир
США, ЕВРОПА, ядерное оружие, МИР
Америку призвали вывести ядерное оружие из Европы
ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы и снизить риск эскалации
ЖЕНЕВА, 26 фев – ПРАЙМ. Практика ядерного обмена опасна и приводит к увеличению риска эскалации, Вашингтон должен вывести свое ядерное оружие из Европы. Об этом заявила в беседе с агентством РИА Новости координатор политики и исследований Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
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ICAN – международная кампания, занимающаяся мобилизацией общества во всех странах, чтобы поддержать запрет и распространение ядерного оружия. В октябре прошлого года структура получила данные о том, что США намерены разместить в Великобритании дополнительные боеголовки к уже имеющимся бомбам в этой стране, а также в Италии, Нидерландах, Германии, Турции и Бельгии.
"Практика обмена ядерного оружия или размещения ядерного оружия на чужой территории является опасной и эскалационной практикой, которая должна быть осуждена во всем мире и которой необходимо срочно положить конец", - сказала Сандерс-Закре.
Аналитик также призвала государства присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, а также прекратить размещать ядерные боеголовки на территориях других стран.
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) – международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и применение ядерного оружия, принятое в рамках ООН в 2017 году. Вступил в силу в сентябре 2021 года после ратификации 50 странами. Отмечается, что присоединяться к соглашению отказались, в том числе, США, Франция, Великобритания. Россия также решила не подписывать этот договор, поскольку, как подчеркивали в МИД страны, он противоречит национальным интересам.
Ранее сотрудник научного общества международной политики Ли Чи Сон писал в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи, что возможное размещение американского ядерного оружия в Европе станет значительной угрозой глобальной безопасности и приведет к дальнейшему замораживанию отношений России и Запада. Кроме того, отмечал эксперт, такое решение повысит опасность ядерной войны.