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В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:36+0300
2024-02-26T12:36+0300
россия
украина
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - заявил Ивлев РИА Новости.Как отметил депутат, эти утверждения главы Киева обращены к странам G7 и НАТО и имеют свои мотив - "дайте ещё денег и вооружений" - и цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой"Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек, в то время как российские приближаются к 180 тысячам человек.
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россия, украина, всу, конфликт на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, конфликт на Украине
12:36 26.02.2024
 
В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной

Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
В Госдуме назвали угрозы Киева предпосылками к третьей мировой
12:27
"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - заявил Ивлев РИА Новости.
Как отметил депутат, эти утверждения главы Киева обращены к странам G7 и НАТО и имеют свои мотив - "дайте ещё денег и вооружений" - и цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой"
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек, в то время как российские приближаются к 180 тысячам человек.
 
РОССИЯУКРАИНАВСУконфликт на Украине
 
 
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