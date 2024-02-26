https://1prime.ru/20240226/844499189.html

В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной

В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной - 26.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:36+0300

2024-02-26T12:36+0300

2024-02-26T12:36+0300

россия

украина

всу

конфликт на украине

/img/83894/85/838948533_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_0d9d9d86c0b134bf67040188df57ded6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - заявил Ивлев РИА Новости.Как отметил депутат, эти утверждения главы Киева обращены к странам G7 и НАТО и имеют свои мотив - "дайте ещё денег и вооружений" - и цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой"Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек, в то время как российские приближаются к 180 тысячам человек.

/20240226/844496254.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, конфликт на украине