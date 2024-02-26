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В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:36+0300
2024-02-26T12:36+0300
2024-02-26T12:36+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - заявил Ивлев РИА Новости.Как отметил депутат, эти утверждения главы Киева обращены к странам G7 и НАТО и имеют свои мотив - "дайте ещё денег и вооружений" - и цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой"Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек, в то время как российские приближаются к 180 тысячам человек.
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В Госдуме сравнили слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о потерях ВСУ с гоголевской чертовщиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ своей фанатичностью и противоестественностью напоминают гоголевскую чертовщину, рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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"Заявление киевского режима с заканчивающейся легитимностью о потерях - это какая-то гоголевская чертовщина из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", настолько оно фантастично и противоестественно", - заявил Ивлев РИА Новости.
Как отметил депутат, эти утверждения главы Киева обращены к странам G7 и НАТО и имеют свои мотив - "дайте ещё денег и вооружений" - и цель - "продолжать и дальше гнать солдат ВСУ на убой"
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек, в то время как российские приближаются к 180 тысячам человек.