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Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна
Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна - 26.02.2024, ПРАЙМ
Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна
Конгресс США не достиг договоренности по законопроекту, который предполагал продолжение финансирования работы правительства во избежание шатдауна. Это следует... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:37+0300
2024-02-26T12:37+0300
сша
конгресс сша
украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Конгресс США не достиг договоренности по законопроекту, который предполагал продолжение финансирования работы правительства во избежание шатдауна. Это следует из письма лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства. Согласно документу, до 1 марта средства будут выделяться для федеральных ведомств, до 8 марта – для прочих."Когда мы вернемся к работе на этой неделе, мы опять столкнемся с угрозой вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии… Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта", - сказал сенатор.По его словам, республиканцы в конгрессе рассчитывали принять проект в выходные, 24 – 25 февраля. Однако, отметил он, оказалось, что республиканцам нужно больше времени, чтобы "разобраться в себе".Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.
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сша, конгресс сша, украина
США, Конгресс США, УКРАИНА
12:37 26.02.2024
 
Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна

Чак Шумер: конгресс США не смог достичь договоренности во избежание шатдауна

© fotolia.com / f11photo%Капитолий
%Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© fotolia.com / f11photo
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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Конгресс США не достиг договоренности по законопроекту, который предполагал продолжение финансирования работы правительства во избежание шатдауна. Это следует из письма лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.
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04:49
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства. Согласно документу, до 1 марта средства будут выделяться для федеральных ведомств, до 8 марта – для прочих.
"Когда мы вернемся к работе на этой неделе, мы опять столкнемся с угрозой вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии… Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта", - сказал сенатор.
По его словам, республиканцы в конгрессе рассчитывали принять проект в выходные, 24 – 25 февраля. Однако, отметил он, оказалось, что республиканцам нужно больше времени, чтобы "разобраться в себе".
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.
 
СШАКонгресс СШАУКРАИНА
 
 
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