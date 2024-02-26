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Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна

Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна - 26.02.2024, ПРАЙМ

Конгресс США не достиг договоренности во избежание шатдауна

Конгресс США не достиг договоренности по законопроекту, который предполагал продолжение финансирования работы правительства во избежание шатдауна. Это следует... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:37+0300

2024-02-26T12:37+0300

2024-02-26T12:37+0300

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 26 фев – ПРАЙМ. Конгресс США не достиг договоренности по законопроекту, который предполагал продолжение финансирования работы правительства во избежание шатдауна. Это следует из письма лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства. Согласно документу, до 1 марта средства будут выделяться для федеральных ведомств, до 8 марта – для прочих."Когда мы вернемся к работе на этой неделе, мы опять столкнемся с угрозой вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии… Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта", - сказал сенатор.По его словам, республиканцы в конгрессе рассчитывали принять проект в выходные, 24 – 25 февраля. Однако, отметил он, оказалось, что республиканцам нужно больше времени, чтобы "разобраться в себе".Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.

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сша, конгресс сша, украина