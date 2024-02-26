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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 26.02.2024, ПРАЙМ

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Президент России Владимир путин не хочет мира на Украине, на него необходимо оказать давление, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:41+0300

2024-02-26T12:41+0300

2024-02-26T12:41+0300

анналена бербок

россия

сво

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин не хочет мира на Украине, на него необходимо оказать давление, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Глава немецкого МИД посетила с визитом Одессу, в ходе которого дала интервью ZDF."Путин не хочет мира в данный момент. И пока он не прекратит эту войну - а он может прекратить ее завтра и вывести танки - мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", - сказала она.Бербок также призвала мировое сообщество оказать давление на Иран, Китай и КНДР.Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.При этом накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год" признал, что президент России призывал к прекращению огня на Донбассе еще в 2019 году.

/20240226/rossiya-844496098.html

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анналена бербок, россия, сво, владимир путин