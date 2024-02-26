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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - 26.02.2024, ПРАЙМ
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Президент России Владимир путин не хочет мира на Украине, на него необходимо оказать давление, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:41+0300
2024-02-26T12:41+0300
анналена бербок
россия
сво
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин не хочет мира на Украине, на него необходимо оказать давление, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Глава немецкого МИД посетила с визитом Одессу, в ходе которого дала интервью ZDF."Путин не хочет мира в данный момент. И пока он не прекратит эту войну - а он может прекратить ее завтра и вывести танки - мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", - сказала она.Бербок также призвала мировое сообщество оказать давление на Иран, Китай и КНДР.Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.При этом накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год" признал, что президент России призывал к прекращению огня на Донбассе еще в 2019 году.
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анналена бербок, россия, сво, владимир путин
Анналена Бербок, РОССИЯ, СВО, Владимир Путин
12:41 26.02.2024
 
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок потребовала оказать давление на Путина из-за конфликта на Украине

© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS SecretariatМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS Secretariat
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир путин не хочет мира на Украине, на него необходимо оказать давление, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Глава немецкого МИД посетила с визитом Одессу, в ходе которого дала интервью ZDF.
"Путин не хочет мира в данный момент. И пока он не прекратит эту войну - а он может прекратить ее завтра и вывести танки - мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении", - сказала она.
Бербок также призвала мировое сообщество оказать давление на Иран, Китай и КНДР.
Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
При этом накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год" признал, что президент России призывал к прекращению огня на Донбассе еще в 2019 году.
 
Анналена БербокРОССИЯСВОВладимир Путин
 
 
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