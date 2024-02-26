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В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Вооружения
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В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины
В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины - 26.02.2024, ПРАЙМ
В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины
У США не осталось оружия, которое могло бы реально обеспечить их национальную безопасность, огромные траты на Киев абсурдны, пишет MWM со ссылкой на слова... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:42+0300
2024-02-26T14:33+0300
сша
украина
конфликт на украине
военная помощь
вооружения
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. У США не осталось оружия, которое могло бы реально обеспечить их национальную безопасность, огромные траты на Киев абсурдны, пишет MWM со ссылкой на слова сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.“Мы потратили на украинский конфликт арсеналы, копившиеся десятилетиями, в результате многолетних сокращений промышленной базы США “перестали производить достаточно оружия”. “И при этом они хотят, чтобы мы отправили все наше ключевое вооружение за границу”, — посетовал сенатор.Как подчеркнул Вэнс, со стороны Штатов тратить такое количество ресурсов и внимания на украинский конфликт абсурдно, в особенности в условиях, когда “южная граница США распахнута настежь”. В этой связи сенатор призвал сосредоточиться на внутренних проблемах.Ранее сообщалось, что билль, предполагающий выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената США, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. В свою очередь президент страны Джо Байден заявил, что во вторник 27 февраля обсудит его с лидерами конгресса и надеется убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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сша, украина, конфликт на украине, военная помощь
США, УКРАИНА, конфликт на Украине, военная помощь, Вооружения
12:42 26.02.2024 (обновлено: 14:33 26.02.2024)
 
В США пожаловались на нехватку оружия для нацобороны из-за Украины

MWM: из-за помощи ВСУ у США нет оружия для обеспечения нацбезопасности

© fotolia.com / BastosКапитолий
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© fotolia.com / Bastos
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. У США не осталось оружия, которое могло бы реально обеспечить их национальную безопасность, огромные траты на Киев абсурдны, пишет MWM со ссылкой на слова сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
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“Мы потратили на украинский конфликт арсеналы, копившиеся десятилетиями, в результате многолетних сокращений промышленной базы США “перестали производить достаточно оружия”. “И при этом они хотят, чтобы мы отправили все наше ключевое вооружение за границу”, — посетовал сенатор.
Как подчеркнул Вэнс, со стороны Штатов тратить такое количество ресурсов и внимания на украинский конфликт абсурдно, в особенности в условиях, когда “южная граница США распахнута настежь”. В этой связи сенатор призвал сосредоточиться на внутренних проблемах.
Ранее сообщалось, что билль, предполагающий выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, получил одобрение подконтрольного демократам сената США, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам. В свою очередь президент страны Джо Байден заявил, что во вторник 27 февраля обсудит его с лидерами конгресса и надеется убедить их завершить утверждение законопроекта о помощи Украине.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
ВооруженияСШАУКРАИНАконфликт на Украиневоенная помощь
 
 
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